Deze aflevering van Bong Appetit begint met een bezoek aan Moto Perpetuo Farms in Oregon, een biologische boerderij voor groenten en wiet. Hierna eet Abdullah zijn buik rond tijdens een geestverruimende brunch van de chef van restaurant Noble Rot in Portland en laat hij zich door ‘Ganja Jon’ van Subzero Scientific rondleiden in de wereld van concentraten. Abdullahs eindhalte is Northwest Cannabis Club: hier neemt hij een paar hapjes met wiet voordat de stand-up comedy-show begint.