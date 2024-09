De mogelijke samenwerking tussen Calvin Harris en Frank Ocean roept vragen op

Wereldberoemde aandachtstrekker Calvin Harris postte gisteren een op het eerste oog onschuldige Instagram-story-video, waarin op de achtergrond een nieuw nummer te horen was. De onschuld verdween ineens toen Frank Oceans uit duizenden herkenbare stem uit de speakers klonk. Alle alarmbellen gingen af. Nieuwe muziek van Frank Ocean is, zoals je weet, goud waard, dus vragen we ons af wat de fuck hier aan de hand is.

1) Hoezo zit Calvin Harris te Instagrammen tijdens het rijden?

Dat is extreem onverantwoord en een slecht voorbeeld voor zijn jeugdige fanbase. Ga je schamen, Calvin.

Videos by VICE

2) Is dit echt? En zo ja, hoe is het Calvin Harris , of all people, gelukt om Frank uit zijn holletje te lokken?

Mijn deskundige mening (en ik heb de video tig keer bekeken): dit is zeker weten echt. Wat dat tweede betreft: jouw gok is mijn gok. Frank Oceans smaak en gewoonten zijn voor iedereen een groot mysterie.

3) Waarom lijken dit twee verschillende opnamen?

Waarschijnlijk omdat het twee verschillende opnamen zijn. Het grofkorrelige geluid van Franks stem botst met de heldere toon van het nummer, dus is het te vroeg om al te spreken van een samenwerking. Hoogst waarschijnlijk heeft Calvin de vocal over de track gelegd om het internet eens even lekker in de war te brengen.

4) Gaat dit uitgroeien tot een volwaardige track?

De video is inmiddels verwijderd van Harris’ Instgram (gelukkig heeft Frank Oceans fan-account op Twitter @IBoysDontCryCo hem gered), dus het was of een geplande teaser, of Frank, de beruchte perfectionist, was pissig. Wat ook kan is dat het toch niet echt is. Op dit punt is het niet te zeggen of dit nummer ooit uit gaat komen, en zo ja, hoe dan? Het vooruitzicht op nieuw Frank Ocean-materiaal is hoe dan ook altijd welkom. Als we geluk hebben zit er ook in hem een We Found Love. Zie de Instagram-video van Calvin Harris hieronder.