Chinese studenten hebben een jas uitgevonden die je onzichtbaar maakt voor-AI beveiligingscamera’s

Met het blote oog kun je het ding niet van een alledaagse jas met camouflageprint onderscheiden. Maar voor beveiligingscamera’s die kunstmatige intelligentie gebruiken is het een onzichtbaarheidsmantel de de drager vrijwel helemaal verbergt.

Overdag wordt de speciale camouflageprint, die door een algoritme is ontworpen, niet gedetecteerd door camera’s die daglicht opvangen. ‘s Nachts, wanneer beveiligingscamera’s mensen met infraroodbeeld identificeren, zorgen de thermische instrumenten die in de jas verwerkt zitten en verschillende temperaturen uitstralen ervoor dat er ongebruikelijke warmtepatronen ontstaan, waardoor de jas onder de radar kan blijven.

Speciaal ontworpen camouflagepatronen die niet door normale camera's kunnen worden gedetecteerd.

De InvisDefense-jas is ontworpen door vier studenten die zijn afgestudeerd bij Wuhan University in China. Het is een van de eerste projecten die de eerste prijs won tijdens de ‘Huawei Cup’, een innovatiewedstrijd omtrent cyberbeveiliging die wordt gesteund door de Chinese techreus Huawei.

“We hebben hier een hoop energie ingestoken, ook in het ontwerp en de ontwikkeling van dit product,” vertelt Wei Hui, de gediplomeerde student computerwetenschappen die het kernalgoritme van de jas heeft ontworpen, aan VICE World News. Hij zegt dat de InvisDefense-jas een “nieuwe” manier is om de door AI aangedreven mensenherkennende technologie te omzeilen die door huidige beveiligingscamera’s wordt gebruikt.

Toen de studenten de jas uittestten bij beveiligingscamera’s op hun campus werd de nauwkeurigheid van de detectie van voetgangers met 57 procent verminderd. Onderzoekers zeggen dat de balans vinden tussen het voor de gek houden van zowel de camera als het menselijk oog één van de grootste obstakels was bij de ontwikkeling van de jas.

“We moesten een algoritme gebruiken om het minst opvallende beeld te ontwikkelen dat camerabeelden onbruikbaar zou maken,” zegt Wei.

China maakt gebruik van een berucht hypergeavanceerd surveillancesysteem dat regelmatig de privacy van diens burgers doordringt en politieke tegenstanders van het regime opspoort. In 2019 had het negen van de 10 meest gesurveilleerde steden in de wereld. Tegenwoordig wordt AI identificatietechnologie door zowel de overheid als bedrijven gebruikt, zij het voor de identificatie van “verdachte” moslims in Xinjiang of om kinderen te ontmoedigen die tot ‘s avonds laat zitten te gamen.

Er is enige weerstand geweest; in 2020 won een rechtenprofessor een rechtszaak tegen een dierentuin in Hangzhou omdat daar de biometrische data van de gezichten van bezoekers werd verzameld zonder hun toestemming. Het was de eerste keer dat het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie in het land werd aangevochten.

Het team van Wuhan University had soortgelijke zorgen over privacy toen ze de InvisDefense-jas ontwierpen, die voor zo’n 500 yuan (67 euro) verkocht gaat worden.

“Beveiligingscamera’s die AI-technologie gebruiken zijn overal. Ze zijn een constant deel van ons leven,” zegt Wei. “Onze privacy wordt door machine vision blootgelegd.”

“We hebben dit product ontworpen om kwaadaardige detectie tegen te gaan, om de privacy en soms ook veiligheid van mensen te beschermen.”

Volgens Wei heeft het team ook plannen voor de toekomst waarbij andere objecten “onzichtbaar” zullen worden gemaakt voor AI-camera’s – zoals levenloze objecten en bewegende auto’s. Ze zijn ook aan het kijken of ze andere soorten camera’s kunnen omzeilen, zoals camera’s die op afstand detecteren, satellieten of luchtvaartuigen.

Maar het lijkt er niet op dat de onderzoekers, die zelf in China wonen, het overkoepelende surveillancesysteem van de overheid willen ondermijnen. Het team hoopt het juist te versterken.

“Het feit dat beveiligingscamera’s de InvisDefense-jas niet kunnen detecteren betekent dat die camera’s gebrekkig zijn,” zegt Wei. “We werken aan dit project om de ontwikkeling van bestaande machine vision-technologie te stimuleren, omdat we nu eigenlijk mazen in het net ontdekken.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE World News



