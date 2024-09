Wetenschappers zijn niet zo blij met de biotech-horrorserie over CRISPR

Een van de pioniers van CRISPR, de krachtige gen-bewerking technologie, lijkt nieuwsgierig maar wel op haar hoede voor een mogelijke fictief bioterreur tv-programma gebaseerd op het werk van haar team.

Eerder deze week meldde The Hollywood Reporter dat NBC overweegt om CRISPR te maken, een sci-fiserie geproduceerd door het bedrijf van Jennifer Lopez. Het verhaal richt zich op een FBI agent en een wetenschapper die samen genetische misdaden oplossen.

Omdat ik benieuwd was hoe de makers van CRISPR hierover dachten, benaderde ik Jennifer Doudna, een genetica aan de Universiteit van Californië in Berkely. Ze is een van de meest vooraanstaande CRISPR-Cas9 wetenschappers, een techniek die een enzyme met de naam Cas9 gebruikt als een soort “schaar” om DNA-strengen te knippen. Met de technologie kunnen wetenschappers levende organismen aanpassen door genen te verwijderen of toe te voegen aan de strengen van hun DNA. De techniek heeft het nieuws de afgelopen jaren gehaald door de grote potentie voor medicijnen, landbouw en biotechnologie, maar ook vanwege de potentiële risico’s van het creëren van onverwachte problemen die door opeenvolgende generaties kunnen worden doorgegeven.

Doudna en haar collega’s ontwikkelden de CRISPR-Cas9 techniek in 2012. Doudna e-mailde via een vertegenwoordiger het volgende statement naar Motherboard:

“CRISPR is een krachtige en diepzinnige technologie die een positieve impact kan hebben op het leven van mensen,” zei Dr. Jennifer Doudna, hoogleraar moleculaire- en celbiologie en scheikunde aan de Universiteit van Californië, en co-uitvinder van CRISPR-Cas9. “Het is belangrijk dat we de technologie aan het publiek introduceren op een juiste manier, maar we moeten niet vergeten dat deze show gedramatiseerde sciencefiction is.”

Dat is een vrij voorzichtig statement – het is noch een veroordeling, noch een goedkeuring van het mogelijke tv-programma van NBC. Hier is een beschrijving van het plot voor de show, zoals beschreven op The Hollywood Reporter:

Als het project doorgaat, zijn in elke aflevering bio-aanvallen en criminaliteit te zien – van een genetische moordpoging op de president tot het erin luizen van een ongeboren baby voor moord. De hoofdpersoon van de show is een wetenschapper van de CDC die samenwerkt met een FBI agent. In dezelfde geest als Castle, zal romantiek bloeien tussen de wetenschapper en de FBI agent terwijl ze samenwerken om een duivels genie met een God complex neer te halen: haar voormalige baas. Het drama zal een gevecht zijn tussen mentor en protegé om de controle van het menselijk genoom in een kat-en-muisspel, waarin de toekomst van onze soort op het spel staat en alle ziektes in een dag kunnen verdwijnen.

Ik ben geen expert in genetica, maar voor zover ik de mogelijkheden van CRISPR begrijp, klinkt dit plot wel heel erg vergezocht. Eigenlijk is het zelfs volkomen ongeloofwaardig.

Dat gezegd hebbende: een sci-fi serie (een beetje) gebaseerd op een echt genetisch gereedschap, en niet op vampiers of zombies, kan fascinerend zijn als het goed is uitgewerkt. Het zou zelfs de interesse van mensen in echte wetenschap kunnen aanwakkeren.

Het klinkt nu alsof Doudna met ons allemaal aan het wachten is om te zien hoe het eindproduct er echt uit gaat zien.