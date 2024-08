Colombiaanse machocollages van blote basten en leren jassen

Fragments of the Masculine begon als een ode aan de band die Antonio Pulgarin voelde met een oom die hij nooit gekend heeft. Toen hij opgroeide, was de Colombiaans-Amerikaanse artiest altijd geintrigeerd door de verhalen over zijn overleden oom, Jose Antonio Pulgarin. Kort na het overlijden van haar broer gaf Antonio’s moeder zijn tweede naam aan haar zoon.

Hoewel hij zijn oom nooit heeft ontmoet, voelde Pulgarin altijd een connectie met hem – niet alleen vanwege zijn naam, maar ook door foto’s. Hij was gefascineerd door de foto’s van zijn ooms jeugd, en in het bijzonder de tijd die hij doorbracht in het Colombiaanse leger. Hij kwam erachter dat hij veel van zijn gewoonten en culturele ervaringen in die foto’s herkende.

In 2015 begon Pulgarin een beeldarchief van zijn oom aan te leggen. Hij reproduceerde elke foto en experimenteerde met collages door te scheuren, te deconstrueren, dingen toe te voegen en informatie te verwijderen, om zo nieuwe beelden te creëren. In Fragments of the Masculine gebruikt Pulgarin geprint materiaal, culturele referenties, en dialect als een subtiele verwijzing naar zijn Colombiaanse achtergrond. Bekijk de serie hieronder.