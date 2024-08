Deze mensen namen tijdens de coronacrisis weer contact op met hun ex

Normaal gesproken is het best gezond om gewoon te accepteren dat je ex nu eenmaal je ex is, en niet iemand die je altijd kunt bellen als het toevallig uitkomt. Maar nu je in quarantaine zit en misschien wat eenzaam bent, kan de drang te groot blijken.

We spraken een aantal mensen die deze verleiding niet konden weerstaan, vroegen ze waarom ze het deden en hoeveel spijt ze ervan hadden. Dat bleek gelukkig mee te vallen.

Videos by VICE

Viviana* (31), had eindelijk ‘het gesprek’

Mijn ex-vriendin en ik gingen een jaar geleden uit elkaar, maar we hebben eigenlijk nooit een goed eindgesprek gehad. We waren net precies drie jaar samen, en ik had niet tot in details uitgelegd waarom ik wilde stoppen. Ik had het al een paar dagen in mijn hoofd.

Ik schreef haar dat ik aan haar dacht, en dat ik haar graag wilde spreken. Een paar dagen later belde ik haar op. Niet uit verveling: ik had de afgelopen maanden veel nagedacht en had behoefte om er met haar dieper op in te gaan.

Ik ben erg blij dat ik het gedaan heb, want we konden alles uitspreken. Het voelde nu als een echt afscheid. Dat is nooit leuk, maar nu heeft het wel een duidelijk einde gekregen.

Tedros* (34), stuitte op een oude foto

Ik verveelde me kapot, dus ik maakte het huis schoon. Toen kwam ik ineens een oude doos met allemaal random spullen tegen, waaronder een foto van mij en mijn ex-vriendje – echt een leuke foto, eigenlijk. Ik besloot hem een berichtje te sturen, gewoon omdat ik benieuwd was hoe het met hem ging. Want ik geef nog steeds om hem.

Ik stuurde dat ik het jammer vond dat we elkaar niet meer spreken, en zei dat hij me kon bellen als hem uitkwam. Een minuut later kreeg ik een spraakbericht terug. In eerste instantie schrok ik ervan om zijn stem te horen, maar hij klonk erg aardig en zei dat hij het leuk vond om die foto terug te zien. Tien minuten later spraken we elkaar via de telefoon, een uur lang. Het voelde gek, maar ook erg goed. Ik heb nergens spijt van. Nu volgen we elkaar op Instagram.

Lisa* (28), denkt dat hij het verkeerd heeft opgevat

Mijn ex is een huisarts met een eigen praktijk. Ik moest aan hem denken – zijn leven zal nu vast erg hectisch zijn – dus het leek me wel een idee om hem dat eens te vertellen.

Hij antwoordde: “Dat is leuk. Ik denk ook vaak aan jou!” Ik had zelf niet per se gezegd dat ik ‘vaak’ aan hem dacht. Ik weet niet of hij nou begreep dat ik het alleen over deze tijd had, tijdens corona. Maar goed, het maakte me verder ook niet zoveel uit. Ik stuurde daarna niks meer terug.

Je hebt er niet per se iets aan om weer in contact te komen. Toch voelde ik me wel iets beter door zijn antwoord, dus ik heb er geen spijt van.

Hannah* (26), had iemand nodig om de plantjes water te geven

Toen de pandemie uitbrak besloot ik bij mijn ouders in te trekken, omdat ik bang was dat er in Berlijn een avondklok zou worden ingesteld. Het was een beetje halsoverkop allemaal.

Ik heb nogal groene vingers. Aangezien mijn ex een reservesleutel van mijn huis heeft en een auto, en een paar weken geleden naar mijn buurt is verhuisd, leek hij me de perfecte kandidaat om voor mijn planten te zorgen. Dus dat doet hij nu ook.

Hiervoor hadden we even een radiostilte, maar nu stuurt hij me steeds foto’s om te laten zien hoe goed het met de planten gaat. De situatie is nu dus prima, maar op een gegeven moment moet ik het natuurlijk wel weer zelf gaan doen. Het zou nu natuurlijk ook nogal lullig zijn als ik daarna niks meer van me zou laten horen. Het is allemaal een beetje suf en dom, maar goed, mijn plantjes krijgen tenminste wel water.

Ludwig* (31), was alleen de boodschapper

Mijn ex-vriendin en ik woonden samen in mijn appartement, totdat we uit elkaar gingen. Een paar weken geleden waren er wat brieven voor haar gekomen die best belangrijk leken, dus ik vroeg haar of ze langs wilde komen om ze op te komen halen. Ze kwam langs, en sindsdien hebben we weer contact. Zelf vind ik het wel wat lastig, want zij maakte het uit na zes jaar en ik zit nu even in een fase waarin ik wat meer ruimte voor mezelf wil hebben. Ik denk dat zij weer bij me terug wil, maar hoe meer tijd ik nu alleen doorbreng, hoe meer ik me realiseer dat ik juist even niemand om me heen wil.

Mijn ex vindt het moeilijker om in quarantaine te zitten dan ik. Dat we nu contact hebben is nu eigenlijk vooral omdat zij dat wil. Als ik had geweten dat we elkaar weer zoveel zouden spreken, had ik haar post misschien gewoon laten liggen.

De namen van de geïnterviewden zijn gefingeerd.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Duitsland.