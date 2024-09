Cutie Keys is de schattigste oplossing voor typen in VR

Typen in virtual reality is ongelofelijk kut. Als je een Oculus Rift gebruikt, moet je de headset afzetten om een echt toetsenbord te vinden, en dan is het maar hopen dat jouw skills goed genoeg zijn om vanaf dan blind te typen.

De VR software ontwikkelaars bij Normal ontwierpen de meest aandoenlijke oplossing voor het typen in een virtuele omgeving. Ze noemen het Cutie Keys, en het is ontzettend schattig.

Belichaamd door een vrolijke kleine alien, trommel je op een virtueel toetsenbord, terwijl je VR hand controllers gebruikt als stokjes. De toetsen gaan van groot naar klein, en er klinken andere geluiden op basis van de grootte. Bij de kleine toetsen klinkt het alsof je op een soort elfjes stapt. Grote toetsen klinken als een diep gemopper.

Normal stelt in haar blog dat de ontwikkelaars werden geïnspireerd door Google’s schrijfmachine interface, die werd onthuld op de IO conferentie afgelopen jaar. Google stopte dat project om zich te richten op Daydream, waarmee het bedrijf gebruikers de taak gaf om VR type-apps te maken.

De Cutie Keys code is open-source op GitHub, net als de Vive build. Normal wil dat mensen met deze ontzettend schattige type-app spelen, met toevoeging van verschillende talen, geluiden, en functies.