Cyborgvrouwen uit de dystopische toekomst van Nick Giasullo

De illustraties van Nick Giasullo combineren de levendige, rauwe kleuren van pop art met een flinke dosis feminisme. De kunstenaar uit Californië tekent namelijk het liefst intense cyberpunkpersonages in futuristische outfits.

Al van jongs af aan wordt Giasullo beïnvloed door Heavy Metal Magazine. Het tijdschrift publiceert verhalen die wetenschap, fictie, horror en erotica combineren in een multidimensionale fantasiewereld die ergens doet denken aan Ghost in the Shell. Zijn werk focust ook op technologie en feminisme en beeld vooral het effect van machines op het lichaam uit.

“De laatste tijd ga ik er hard voor. Ik schilder en teken dingen die ik al wilde maken sinds ik een jonkie was. Dat ik er nu zo mee bezig ben, geeft me zeer veel voldoening,” vertelt Giasullo aan The Creators Project.

De vrouwen die hij schildert zijn niet willekeurig. De kunstenaar wordt gemotiveerd door de kracht van zijn familie en vooral door de sterke vrouwen in zijn leven. Hij legt uit dat hij tegenwoordig beter begrijpt wat voor grote, maatschappelijke strijd sommige vrouwen dagelijks moeten leveren. “Die sociale en interne strijd is een grote motivatie voor mij,” zegt Giasullo. “Ik heb daardoor de neiging om elke dag iets creatiefs te doen, vooral door hoe de wereld vandaag de dag is.”

Bekijk hier nog meer werk van Nick Giasullo.