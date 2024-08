De apps die jouw verlangen naar rijkdom inzetten om te helpen stoppen met roken

Iedereen weet dat roken fucked is, en nog duur ook. Maar zo gauw je je eerste shot nicotine weer binnen hebt ben je die 7 euro die je net aftikte voor een pakje meteen weer vergeten. Om die selectieve dementie in het rokersbrein op te lossen, is er nu een app met een ijzeren geheugen en een rekenfunctie. De Quit Smoking App (vooralsnog helaas alleen voor Macs en Iphones) staat in de startbalk van je computer of telefoon, een prominente een confronterende plek. De geldverspilling door het roken wordt net zo’n aanwezige realiteit als de tijd de status van je wifi. Als jij zo iemand bent die een gevulde bankrekening een beter stopargument vindt dan roze longetjes zou je er eens over na kunnen denken om hem te installeren. De financiële realiteit van het paffen is nog nooit zo aanwezig geweest.

Screengrab: Quit Smoking OSX App Demo

Je hoeft maar vier dingen in te vullen om de plugin te kunnen gebruiken: de dag waarop je bent gestopt, het aantal sigaretten dat je normaal op een dag rookte, hoe duur jouw pakjes waren en hoeveel sigaretten er in zo’n pakje zitten.

Screengrab: Quit Smoking OSX App Demo

De plugin is het werk van Diego Mariana, een ontwikkelaar uit Londen die ook producten als ‘The Meltdown Mug’ maakte – een koffiemok die verwijst naar de recentelijk ontdekte CPU-designfout, de Meltdown bug – en een deel van de opbrengst daarvan aan Save the Children geeft. Ook maakte Mariana de website Who is Mining, waar je kunt zien of een website stiekem cryptocurrency aan het delven is met jouw waardevolle CPU-kracht.



Zijn Quit Smoking-plugin is verre van een volledig programma dat je helpt stoppen met roken. Je kunt het beter zien als zo’n bord op een kruispunt, dat aangeeft hoeveel dagen er zijn verstreken sinds het laatste verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Als je een terugval hebt en tijdens een avond uit per ongeluk twee pakjes oprookt, zit er niks anders op dan de app te resetten. Dat is niet de beste eigenschap voor een programma dat je moet laten stoppen. Als je sigaretten probeert op te geven, is het namelijk belangrijk om een kleine terugval slechts als een tegenslag te zien, en dus niet als een absolute ramp. Het aanbrengen van deze verandering in de app vereist zou niet meer dan een simpele software-update vereisen, maar voor de psyche van de gebruiker een enorm verschil maken. Gratis waardevolle feedback voor je, Diego.

Ook klinkt het misschien nogal belachelijk om 4,49 euro te betalen voor een app die simpelweg wat rekenwerk voor je doet. Maar het ophoesten van die vierenhalve euro geeft je misschien wel extra motivatie om te stoppen, aangezien je niet wil dat het weggegooid geld is. Toch ligt de reden waarom de plugin geld kost een stuk simpeler. “Ik heb geld nodig, gast,” reageerde een account onder Diego Mariana’s naam toen op de consumentenwebsite Product Hunt naar de prijs werd gevraagd. Jaarlijks overlijden er in Nederland bijna 20.000 mensen aan roken, blijkt uit cijfers van Jellinek. In werkelijkheid ligt dat aantal zelfs nog hoger, omdat meeroken hierbij nog niet is meegeteld. Het maakt dus niet zoveel uit wat de ontwikkelaars dreef om de plugin te maken, iedere poging om mensen te laten stoppen helpt namelijk mee. Als de app je daadwerkelijk helpt om te stoppen, heb je bovendien binnen de kortste keren het geld terugverdiend.

Er zijn ook genoeg gratis apps die je op andere effectieve manieren wanhopig maken over de enorme bedragen die je kwijt bent aan peuken. Get Rich or Die Smokingbijvoorbeeld. Het is een app op je telefoon, die je dus met enige slechte wil niet kunt checken. Maar als je dat wel doet, confronteert hij je met het allerpijnlijkste financiële aspect van het roken. Terwijl jij elke maand honderden euro’s uitgeeft aan vloeipapiertjes met verpulverde stukjes plant erin, doen andere mensen wél echt leuke dingen met hun geld. Stoppende gebruikers van deze app laten via een forum weten wat precies. Op de screenshots op hun website zie je bijvoorbeeld “Denise” die spaart voor een nieuwe computer, en “Ac” die in plaats van peuken een tattoo-sleeve wil, en snowboardles.

Toch is er nog één ding dat beter helpt tegen een rookverslaving dan apps die laten zien hoeveel geld je bespaart. Extra gratis geld krijgen als beloning voor het stoppen is de allerbeste motivatie, blijkt uit een onderzoek dat dit jaar gedaan is. Het geld voor de rokers kwam in dit geval van werkgevers, maar als je baas jouw productiviteit niet omhoog wil krijgen en de ziektekosten omlaag, moet je gewoon ergens anders jouw beloning vandaan zien te krijgen. Bedel bij je ouders, zet een crowdfundingactie op of overtuig je inwonende geliefde dat elk jaar nieuwe gordijnen net zoveel kost als één keer die financiële motivatie voor jouw stopactie.

