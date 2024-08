De Brusselse Mac Coco verkoopt de mooiste dildo’s die je ooit hebt gezien

Bang dat je onze beste verhalen mist? Schrijf je in voor onze wekelijkse newsletter en volg ons op Instagram.

Je eerste ontmoeting met een dildo kan best traumatisch zijn. Ze bestaan in vormen, materialen, maten en kleuren die zelfs je meest schaamteloze vriendinnen doen weglopen. Misschien kreeg je als jonge tiener tijdens de les seksuele opvoeding ook plotseling zo’n roze voorwerp uit rubber in je handen, dat je dan een voor een aan elkaar moest doorgeven, met grote ogen van opwinding of toch eerder afgrijzen. Misschien zelfs van angst. Komt dit ding uit de ruimte? Of uit een martelkamer? Welke gek heeft dit ding bedacht? Of erger nog, wie kwam erop om het zo te gebruiken?

Vijftien jaar later weten we dat de meeste vrouwen wel een dildo bezitten, en die verplicht opbergen in een verborgen schuif, uit schaamte en walging. Dat geeft meteen nauwkeurig de tegenstrijdigheid van deze neppiemels weer: ze zitten ergens tussen plezier en afkeer.

Ophélie Mac (30), ook bekend onder het pseudoniem Mac Coco, is een multidisciplinaire kunstenaar die dildo’s uit keramiek ontwerpt en maakt. Ze spelen ook een rol in haar performance genaamd “Tout doit disparaître” [Alles moet verdwijnen, red.]. Zijn haar dildo’s kunst- of plezierobjecten? Ik sprak met haar af zodat ze het ons kon uitleggen.

VICE: Hey Ophélie, waarover gaat je project ‘ Les Encastrables ’ [De Oncastreerbaren, red.] ?

Ophélie: Ik ben een keramist van opleiding en begon ongeveer drie jaar geleden met dit project. Eigenlijk was het eerst mijn idee om een soort penishulzen te maken: die waren dus hol. Ik vroeg me af of je ze ook echt zou kunnen inbrengen. Mijn eerste model verkocht ik aan mijn docent, die een verzamelaar is en hem gewoon in een vitrine zette. Mijn tweede klant was een vrouw die de dildo ook echt heeft gebruikt, en daar heel positief over was. Dat komt omdat dildo’s uit siliconen of kunststof poreus zijn, en daardoor gynaecologische problemen kunnen veroorzaken. Dat is niet het geval bij geglazuurde keramieken dildo’s. Dankzij haar ontdekte ik dat mijn creaties ook als nutsobject gebruikt konden worden. Daarna heb ik het project verderontwikkeld, zowel op technisch als esthetisch vlak. Wat mij eraan interesseert, is het besef dat je een kunstwerk in jezelf steekt, en zo kunst, seks en ambacht letterlijk laat samenkomen.

Kopen mensen ze tegenwoordig vooral als kunst- of plezierobject?

Ze gebruiken deze dildo’s echt. Ik krijg veel feedback en verzoeken van klanten zodat ik de dildo’s kan aanpassen aan hun specifieke behoeften en voorkeuren. Zo is de binnenkant nauwer geworden, omdat veel mensen hun dildo graag willen kunnen gebruiken met één vinger.

Op basis van wiens penis heb je je dildo’s gemaakt?

Dat is de enige vraag die ik niet kan beantwoorden. Heel wat vrouwen hebben me verteld dat hun vriendjes gek werden van het feit dat ze niet wisten van wie die penis eigenlijk was.

Wie is je doelgroep?

Heterovrouwen, homo’s, jongens die een cadeau kopen voor hun vriendinnen, verzamelaars,… een beetje van alles.

Hou je ook van die demonstratie-avonden, à la Tupperware?

Ja, en je kunt ook een thuisdemo bij mij aanvragen. Dat heb ik eens gedaan bij een oude dame in het chique Ukkel. Het was een zondagmiddag en ze had haar vriendinnen uitgenodigd – toen heb ik heel goed verkocht. En het was ook gewoon erg leuk. Zo’n presentatie-avond kost evenveel als een dildo.

De keramiekoven waarin de dildo’s van Mac Coco gebakken worden.

Heb je er al ook al een aan je moeder verkocht?



Niet verkocht, wel geschonken. Ze heeft er dus wel een paar, en ze helpt me soms om ze te schuren wanneer ik veel bestellingen heb. Ze volgt het project al een paar jaar en ze is er best trots op. Niet iedereen van mijn familie is ervan op de hoogte en mijn moeder heeft een paar dildo’s op haar open haard staan. De familie-etentjes bij haar kunnen dus best wel grappig worden.

Hoeveel kost zo’n dildo?

De klassiekers zijn de witte (100 euro), zwarte (150 euro – vaak uitverkocht) en goude uitvoering (200 euro – alleen op bestelling). Ik vind het belangrijk dat de prijs betaalbaar blijft. Het blijft uiteindelijk vergelijkbaar met de prijzen die je betaalt in seksshops voor dildo’s die ze in China maken. 150 euro is nog steeds betaalbaar voor de gewone man, en ik doe soms ook promoties, bijvoorbeeld met Black Friday, Internationale Vrouwendag of tijdens de Gay Pride. Dat zijn symbolische momenten waarop de vraag hoger is. Maar de zwarte dildo’s worden nooit verlaagd in prijs. Of hij nu in een galerij, op een beurs of privé verkocht wordt, ik vind het belangrijk dat iedereen recht heeft op dezelfde grootte en dezelfde prijs en daarom weiger ik ook percentages te geven aan een galerij voor dit project.

Waarom?

Dit project stelt niet enkel vragen over de grens tussen kunst, seks en ambacht, maar ook over de representatie van zwarte lichamen in de hedendaagse kunst. Door de zwarte dildo tegen een hogere prijs te verkopen en er geen korting op te geven, vestig ik de aandacht op de ondervertegenwoordiging van het zwarte lichaam in de kunstwereld. Wanneer mensen het stuk voor het eerst zien, moeten ze vaak eerst een beetje lachen, omdat het om een penis gaat en mensen zich dan ongemakkelijk voelen. En omdat ik ze presenteer zoals op een teleshoppingkanaal is het nog verwarrender. Dan zeggen mensen dat de dildo’s mooi zijn. En na een tentoonstelling nodig ik het publiek altijd uit om vragen te stellen, en daar wordt het interessant. Ik krijg vragen over mijn afkomst; ik ben me er erg van bewust dat ik een zwarte vrouw ben die werkt met afgesneden penissen, zonder ballen. Uiteindelijk willen mensen dan weten wat ik verkoop: een kunstobject, ambachtsproduct of een seksspeeltje?

Krijg je wel eens rare vragen?



Oh vaak… maar wat me het meest stoort, zijn mensen die dan awkward beginnen te flirten met mij. Het zijn vaak verzamelaars of oude geilaards die rare dingen komen vragen: “Waarom maakt u geen vagina’s? Vagina’s zijn zoveel mooier”, of “Waarom zitten er geen ballen aan?”. Ze vragen me soms ook om de grootte te veranderen, of nog gênanter: of ik een persoonlijke afgietsel kan komen maken.

Heb je tips voor mensen die je dildo’s willen gebruiken?

Leg hem eerst in warm water – je kunt hem in de vaatwasser doen. Insmeren met glijmiddel is ook belangrijk. En dan ben je vertrokken. Het coole is dat deze dildo’s ook objecten zijn die je echt kunt laten zien: je hoeft ze niet verbergen in een stiekem schuifje ofzo. Ze hebben ook een standaardformaat, dat ook past beginners. Je hebt er geen handleiding voor nodig. Het materiaal is hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken. Ze zijn niet fragieler dan andere dildo’s en je kunt ze ook anaal gebruiken. Je moet enkel oppassen voor keramiek op keramiek: als hij op je tegels valt, kan dat gevaarlijk zijn. Wat ook leuk is: je kan je dildo au bain-marie opwarmen, of juist in de koelkast te leggen. Omdat dildo’s de warmte of koelte zo’n dertig minuten bijhouden,kan je zo allerlei verschillende sensaties uittesten.