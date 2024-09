De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan zit in het liberale vuurteken Ram vandaag en de vibe was intens toen de Maan Pluto uitdaagde, om 13:49, waardoor er intense gevoelens boven kwamen drijven. Pas op voor emotionele uitbarstingen om 19:27, als de Maan de ongehoorzame Uranus ontmoet, die ook in Ram zit. De vibe blijft intens op het moment dat de Maan de theatrale Jupiter uitdaagt om 19:43, maar de sfeer wordt vannacht weer wat rustiger, om 03:18, als de Maan de stabiele Saturnus ontmoet. Om 03:45 vervagen de grenzen tussen het aardse en het bovennatuurlijke, want dat is het moment waarop de Zon met de dromerige Neptunus in contact komt.