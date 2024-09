De dagelijkse horoscoop van Broadly

Om 09:38 heeft de Maan in Boogschutter verbinding gemaakt met geluksplaneet Jupiter in Weegschaal, waardoor we de ochtend in een rustige en gemakkelijke sfeer door hebben gebracht. Maar niets is voor eeuwig! De Maan ontmoette om 11:38 de serieuze Saturnus in Boogschutter, waardoor de energie omsloeg in een chagrijnige en norse vibe.

Om 18:33 botst de Maan met de strijdvaardige planeet Mars in Vissen, dus pas op voor impulsief gedrag. Uiteindelijk, aan het einde van de dag om 23:43, komt de Maan binnen bij het aardse teken Steenbok.

