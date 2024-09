De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan zit vandaag in het aardeteken Steenbok; om 20:08 zoekt-ie contact met dromerige Neptunus in Vissen, waardoor er een fantasierijke en vredelievende sfeer ontstaat. Neem een selfie op dat moment, je zal zien dat je er hartstikke knap op staat. Later vannacht, om 00:58 raakt iedereen in een praatgraag humeur, als de Maan Mercurius in Steenbok ontmoet. Iedereen maakt zich klaar om aan de slag te gaan!



