De droomwereld van Lee Sol is erg roze en erg blauw

Als je door de instagrampagina van Lee Sol scrollt, vraag je jezelf al snel af wat het overkoepelende idee is. Wat heeft een lichtroze boeddhabeeld omringd door Hello Kitty te maken met een kleedkamer van een Amerikaanse highschool? Het lijkt Sol juist om die dubbelzinnigheid te gaan en met opzet geeft hij zijn werken ook bijna nooit titels.

Wanneer je hem spreekt, houdt hij dat mysterie in stand. “Meestal begin ik aan een kunstwerk door mijn eigen emoties te volgen en mezelf een aantal vragen te stellen over hoe bepaalde bewegingen de ruimte kunnen beïnvloeden,” zegt Sol tegen Creators. “Na het zien van het Pink and Blue Project van Jeong-Mee Yoon, een bekende Koreaanse kunstenaar, besefte ik dat roze en blauw juist kleuren zijn die gebruikt kunnen worden om uitbuiting en geweld uit te beelden,” zegt Sol een beetje somber. “Dus nu probeer ik ook andere kleuren te gebruiken.”

Videos by VICE

De levendige beelden hebben de potentie om grote ruimtelijke installaties te vormen en dat is iets wat Sol in de toekomst ook graag zou doen. “Ik ben helemaal niet tegen het maken van speciale installaties of het maken van sculpturen. Ik denk zelf namelijk dat ik daarvoor een aantal zeer geschikte schetsen heb op mijn Instagram,” zegt Sol. “Maar voor nu, wil ik graag nog even doorgaan met mijn digitale werk.”

Meer van Lee Sol’s grafische werk zie je op zijn instagrampagina. Wij zitten trouwens ook op Instagram.