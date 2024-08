De Into The Woods ADE Weekender was een prachtige bende

Een goedgezinde kater is een extreem zeldzame natuurverschijning. Naar verluid komt het beestje pas tevoorschijn wanneer het ergens zo gezellig was dat de euforie als een sterke pijnstiller in je lijf blijft hangen en al je brakke gevoelens wegneemt. Terwijl ik nog rozig in bed lig na te genieten op deze brakke zondag, krijgt mijn kater een aai over z’n bol. Wat fijn om je weer te zien, oude vriend. En wat een geweldig, chaotisch circus was het bij de zaterdag van de Into The Woods ADE Weekender zeg.

Net als bij de zomereditie bestond het terrein uit meer dan alleen wat stages met hier en daar een foodtruck. Letterlijk overal waar je keek was iets te zien of te beleven. Kunstwerkjes, airhockey, kermisschieten en zelfs een aantal hottubs. In die laatste was ik dolgraag even gaan zitten, maar zonder handdoek of zwembroek leek dat me toch niet zo’n goed idee. Later zag ik dat een paar dappere strijders wel voor een duikje zijn gegaan.



En dan heb ik het nog niet eens over de muziek gehad. Er stond een line-up van relatief onbekende namen, maar zij presenteerden een muzikaal programma waar je U tegen zegt. In de Barn speelden allerlei toffe live-acts en even verderop vormde de afsluitende set van Nightmares on Wax het hoogtepunt van de dag, waarbij hij als laatste plaat koos voor My House van Purple Disco Machine.

Raymond van Mil was erbij om al deze gekkigheid vast te leggen, het resultaat kun je hieronder bekijken.