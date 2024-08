De Japanse sekte die zenuwgas op schapen testte om een aanslag te plegen

Op 14 mei 1995 stuitte de Australische politie op een gigantische hoop dode schapen. Ze waren langsgegaan bij een schaapskooi in het binnenland van Australië, en troffen daar schapen aan die sporen vertoonden van het gevaarlijke zenuwgas sarin. Ook ontdekten ze een diepe kuil, die licht radioactief bleek te zijn. De agenten dachten dat de eigenaren van de schaapskooi hadden geprobeerd om de uraniumvoorraad in de grond aan te boren, maar ze vonden het moeilijk om te achterhalen hoeveel uranium er was gevonden en waar dat precies voor was gebruikt.

De hele zaak was iets minder dan twee maanden eerder begonnen. Op 20 maart vond er een terroristische aanslag plaats in de metro van Tokio, waarbij zenuwgas werd losgelaten tijdens de ochtendspits. Er vielen dertien doden en honderden gewonden. De aanval werd toegeschreven aan Aum Shinrikyo (‘de hoogste waarheid’), een obscure, religieuze sekte die geleid werd door de veertigjarige Shoko Asahara. Het motief van de aanslag is nooit helemaal duidelijk geworden, maar het is wel bekend dat de groep in de overtuiging was dat het Einde der Tijden eraan zat te komen.

De aanslagen in Tokio kwamen internationaal in het nieuws. Toen de eigenaren van de schaapskooi het hoorden, bekroop hen een angstaanjagende gedachte. Ze hadden de schaapskooi namelijk pas een paar maanden geleden gekocht van de vorige eigenaren, en die waren niet alleen Japans, maar hadden ook veel giftige chemicaliën achtergelaten. Ze hadden het verkocht voor een schijntje – 150.000 Australische dollar onder de daadwerkelijke waarde – en leken er vooral snel van af te willen komen. De nieuwe eigenaars belden het politiebureau, en het terrein bleek inderdaad in handen te zijn geweest van de sekte.

De schaapskooi maakte deel uit van de veeboerderij Banjawarn Station, zo’n duizend kilometer ten noordoosten van Perth. Toen de federale politie vanuit de hoofdstad kwam overvliegen, namen ze een cameraman mee om alles vast te leggen wat ze zouden aantreffen. Alle beelden in dit artikel zijn afkomstig van de video die hij toen maakte.

De sekte zou de de schaapskooi hebben verkocht nadat de Western Australian Pastoral Board een melding had gekregen dat de veestapel verwaarloosd werd. En zoals je op de foto hierboven kunt zien, ging de sekte ook niet erg zorgvuldig om met de gebouwen, die ernstig in verval waren geraakt. In eerste instantie waren er weinig aanwijzingen dat de schaapskooi iets te maken had met de aanslagen in Tokio, behalve dan dat er wat Japanse kranten lagen en dat er in het Engels en in het Japans ‘laboratorium’ op een deur stond geschreven.

Toch speelde de plek wel degelijk een belangrijke rol voor de sekte. Naruhito Noda, een voormalig lid van de sekte, vertelt in onze podcast Extremes dat de groepering het terrein kocht met één specifiek doel: het bouwen en testen van massavernietigingswapens.

“In 1993 hadden we het er al over om kernwapens te maken,” zegt hij. “Maar het probleem was dat er nauwelijks uranium was in Japan. Toen zijn we naar Australië gegaan omdat daar veel meer uranium in de grond zat.”

In het beeld hieronder is een grote kuil te zien, die de sekte uitgraafde met een hydraulische graafmachine. Volgens Noda konden ze uiteindelijk maar een heel klein beetje uranium delven, maar dat wisten de agenten in 1995 nog niet. Toen leek het niet ondenkbaar dat de groep vanuit die plek een volledige kernbom in elkaar had geflanst.

Die angst bleek ongegrond. In de maanden na de aanslag werden steeds meer mensen uit de top van Aum Shinrikyo gearresteerd, en tegen het eind van het jaar was de sekte bijna in het geheel ontmanteld.

Wat de schaapskooi toch in verband bracht met de aanslagen in Tokio, waren de schapenbotten en de ontbindende wol.

Nadat er monsters van de botten en de wol naar een lab waren gestuurd, bleek er sarin in te zitten – hetzelfde zenuwgas dat dus ook was gebruikt bij de aanslagen in Tokio. De chemische stof is ooit in nazi-Duitsland ontwikkeld en zorgt ervoor dat je ademhalingsspieren worden lamgelegd, zodat je stikt. De sekte had zich in Banjawarn opgedeeld in twee groepen: de ene probeerde uranium te delven, de andere zou de receptuur voor chemische wapens verfijnen en de prototypes op het vee testen.

En dat was uiteindelijk het belangrijkste bewijs dat bij de schaapskooi werd gevonden: grotendeels lege bakken met resten van perchloorzuur, salpeterzuur, zoutzuur, chloroform en kaliumdichromaat erin. Die werden vermoedelijk gebruikt bij de raffinage van uranium en de productie van sarin.

De aanslagen in Tokio zijn nu 26 jaar geleden. In 2018 werd sekteleider Shoko Asahara opgehangen, samen met zes volgelingen. Naruhito Noda, het voormalige lid dat we voor onze podcast spraken, zat slechts een jaar in de gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de sekte en is inmiddels weer op vrije voeten. Sinds zijn vrijlating heeft hij twee boeken geschreven over zijn verleden bij de organisatie, waar hij veel spijt van heeft. Hij vertelt hoe hij er gehersenspoeld werd, en opnieuw heeft moeten leren hoe het leven buiten een sekte werkt. Zoals hij het zelf zegt: “Ik werd helemaal meegesleurd in zijn ideeën. En toen waren we opeens wapens aan het maken.”



