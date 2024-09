De megalomane bouwprojecten die te gek waren om ooit te realiseren

We lieten je al eens zien dat sommige bouwplannen voor Amsterdam het niet verder schopten dan een schets op papier. Maar megalomaan denken is de rest van de wereld ook niet vreemd. Hieronder enkele bizarre bouwwerken die er nooit gekomen zijn. En in sommige gevallen is dat maar beter ook.

La Tour Lumière Cybernétique

Het kunstproject van 350 meter hoog is ontworpen door Nicolas Schöffer en werd ook wel de super Eiffeltoren genoemd. De toren zou uit meer dan 3.220 projectoren, 2.000 flitslichten en 330 spiegels bestaan en ergens in de zakenwijk La Défense in Parijs terechtkomen. Bovenop het gebouw van roestvrij staal zou een laser worden geplaatst die op de fakkel van de replica van het Vrijheidsbeeld op het Zwaneneiland in de Seine zou schijnen. Het project werd gesteund door de president Georges Pompidou, maar die nam het in 1974 mee het graf in.

Videos by VICE

Germania

Toch wel de Godwin van dit stuk. Hitler gaf Albert Speer de opdracht Berlijn volledig op de schop te gooien. Omgedoopt tot Germania zou de stad de nieuwe kern van het rijk van Hitler moeten zijn. De architect had vrij spel gekregen en maakte een gigantisch en overwogen plan. Er moest een imposantere boulevard komen dan de Champs Élysées en een koepel groter dan de Sint-Pieter in Rome. Het waren plannen die in 1950 voltooid zouden moeten zijn, maar deze megalomane ‘hoofdstad van de wereld’ heeft het niet gehaald.

Het Paleis van de Sovjets

De Russen kunnen er ook wat van. Dit ontwerp komt uit 1931 en het is het resultaat van een ontwerpwedstrijd tussen architecten, die allemaal een bouwwerk ontwierpen ter nagedachtenis aan Leninn – en deels ter ere van Stalin. Het ontwerp van Boris Iofan, Vladimir Sjtsjoeko en Vladimir Gelfrejch was een neoclassicistisch gebouw van 415 meter hoog, dat plaats bood aan meer dan 21.000 mensen. En als kers op de taart plaatsten ze een standbeeld van Lenin erbovenop. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de geldkraan alleen dichtgedraaid en kwam het er niet van.

L’île AZ

Het lijkt misschien een cruiseschip, maar dat is het niet. Het is een eiland op een boot. In 1895 publiceerde Jules Verne dit eiland, een technologisch wonder dat op de Stille Oceaan zou rondzwerven. Het bedrijf Alstom Marin en architect Jean-Philipe Zoppini hebben dit bizarre project nog eens opgepakt, met het idee het grondgebied van Monaco op zee uit te breiden. Het bouwen van een enorm mobiel eiland waarop tienduizend mensen kunnen wonen – zeven kilometer lang en vijf kilometer breed – vraagt een enorme tas met geld en een immense baai waarin het schip kan aanmeren. Twee uitstekende redenen waarom dit niet door kon gaan.

De Analemma Tower

“The sky is the limit,” dat moet Ostap Rudakevych met zijn Clouds Architecture Office hebben gedacht. Wat je hier ziet, is het plan om een wolkenkrabber aan een asteroïde in een baan om de aarde te hangen. En dat klinkt ongeveer even gevaarlijk als het is. Het is dus logisch dat dit gebouw van 32.000 meter tegen wat praktische bezwaren opliep.

X-Seed 4000

Dit idee is nog nooit haalbaar geweest. De X-Seed 4000 is een bergvormige wolkenkrabber van vier kilometer hoog. Ter vergelijking: de Burj Khalifa in Dubai, het hoogste gebouw ter wereld, is maar 828 meter hoog. Taisei Construction zou het midden in Tokio willen bouwen, wat het hele geheel nog wat onhaalbaarder maakt. Maar dan heb je wel een toren waar je vanaf kan skiën.

Het graf van Newton

De neoklassieke architect Étienne-Louis Boullée wilde in 1784 een ode brengen aan Newton. Volgens hem was een immense bol – als symbool voor oneindigheid – daarvoor de beste manier. In de tijd van Boullée was Newton uitgegroeid tot de held van de verlichting en dus was een megalomaan graf voor de beste man niet eens zo’n gek idee. Maar net als veel van zijn andere – tevens megalomane – ontwerpen bleef het slechts bij een schets.

Een koepel over Manhattan

Architect Buckminster Fuller had een broertje dood aan het klimaat van New York. ’s Winters is het stervenskoud en in de zomer gutst het zweet met bakken uit je oksels. Als Manhattan onder een koepel zou zitten, zo dacht hij, dan zou het klimaat stukken aangenamer zijn. De koepel zou zich binnen tien jaar terugverdienen – alleen met de besparing op het ruimen van sneeuw `–en bovendien ook beschermen tegen een atoombom. Ergens klinkt dit als een plan dat de huidige president van Amerika wel zou aanspreken.