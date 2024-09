De nieuwe plaat van Elko B. is als een compilatiealbum vol exotische vondsten

Als je niet beter zou weten, zou je denken dat het album I Bambini Di Basilisco van Elko B. een compilatie is van obscure vondsten uit Zuid-Amerika, Azië of Oost-Europa. Met alle bevreemdende toeters en bellen en het verfijnde ritmegevoel van de tracks kan je het zo archiveren tussen de exotische verzamelplaten die Rush Hour of Jiwa Jiwa zo nu en dan uitbrengen.

Dat het eigenlijk om de muziek van een Antwerpenaar gaat is dan misschien iets minder romantisch, maar niet minder knap. Elko Blijweert is al ruim vijftien jaar actief in de Belgische scene en wordt door velen gezien als een van de beste gitaristen van het land. Zo speelde hij in bands als Kiss My Jazz en Dead Man Ray, maar een soloalbum liet nog altijd op zich wachten.

Hoewel I Bambini Di Basilisco voornamelijk uit elektronica bestaat, speelt het gitaarspel van Elko nog steeds een grote rol op de plaat. De track die deze prachtcombinatie misschien wel het beste illustreert is Chyena, die je hieronder kan luisteren. Ekster, het Antwerpse label waar we onlangs over schreven, brengt het album op 8 februari uit.