De nieuwe plaat van Wolves in the Throne Room gaat over dood en wedergeboorte

Het is moeilijk om je vinger te leggen op het geluid van Wolves in the Throne Room. Sinds de Amerikaanse band vijftien jaar geleden begon, maakten ze onder meer gitzwarte folkmuziek, synthesizer-drones en onvervalste black metal. Met deze kakofonische klanken hebben ze een eigen universum gecreëerd, eentje die prachtig is maar vaak ook beangstigend. Hun laatste plaat – Celestite – is een eigen interpretatie van eenzame, ijskoude kosmische musik, terwijl hun aankomende album een beetje van alles pakt dat ze eerder hebben gedaan. Dit nieuwe werk, genaamd Thrice Woven, gaat hier bij ons in première.

De plaat komt aanstaande vrijdag uit en is een grimmige verzameling van black metal, ambient en korrelige veldopnames. De teksten van het drietal zijn geïnspireerd door Noorse mythologie, en vertellen over de dood en wedergeboorte. Onder deze donkere mythische thema’s schuilt hier en daar wel wat kleur, wat het een intense en gevarieerde 42 minuten maakt. Ernaar luisteren voelt een beetje alsof je naar het topje van een immense berg probeert te kijken, om te bevatten hoe groot die joekel nou eigenlijk is. Dat lukt je niet en dat is oké. Luister hieronder naar Thrice Woven.