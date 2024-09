De perfecte workout: deze sportschool biedt slapen aan als groepsles

Een sportschoolketen uit Groot-Brittannië, waarvan ook filialen in Nederland te vinden zijn, heeft het sporten naar een heel nieuw niveau weten te tillen: sinds afgelopen weekend worden er namelijk proeflessen ‘Napercise’ aangeboden. Volgens de website van David Lloyd Clubs zijn de slaapsessies van 45 minuten “ontworpen om een nieuwe impuls te geven aan lichaam en geest, en zelfs een calorie of twee te verbranden”.

De lessen worden de ’40 Winks Workout’ genoemd en richten zich op slapeloze ouders, om hen de mogelijkheid te geven midden op de dag een uiltje te knappen en weg te dromen bij “atmosferische geluiden”. Bovendien wordt – terwijl de deelnemers in hun eenpersoonsbedden indommelen – de temperatuur van de zaal verlaagd naar een niveau dat “calorieverbranding tijdens de slaap bevordert”, aldus de website.

Het idee is ontstaan na een recent door de sportschool uitgevoerd onderzoek waarin 86 procent van de ouders toegaven dat ze aan slapeloosheid leden. “De studio vol zetten met bedden lijkt misschien ongebruikelijk, maar het blijkt een succes – we zijn erg enthousiast over de mogelijkheid om ons programma uit te breiden naar onze andere sportscholen,” zegt een woordvoerder in de aankondiging van de sportschool.

De slaapsessies zijn ontwikkeld in samenwerking met de Britse beddengigant Dreams. In een verklaring benadrukte de slaapexpert van het bedrijf, Kathryn Pinkham, het belang van voldoende slaap. “We hebben de neiging om ons te concentreren op kortetermijngevolgen, zoals vermoeidheid of gebrek aan concentratie, maar over de lange termijn is slapen ook essentieel voor ons langdurig lichamelijk en mentaal welzijn. Behalve het gebrek aan slaap is er een hoger risico op het ontwikkelen van angst of depressie. Als we aan slaaptekort lijden, hebben we minder energie om vaak te sporten en beschikken we ook niet over de mentale capaciteiten om goede beslissingen te maken over wat we bijvoorbeeld eten. Dat kan de fysieke gezondheid op de lange termijn negatief beïnvloeden.”

Hoewel ze een beetje onconventioneel zijn, kunnen de napercise-klasjes echt gezondheidsvoordelen opleveren. Volgens een onderzoek dat in 2003 werd gepubliceerd, bleek een kort dutje tussen de 60 en 90 minuten even gunstig te zijn als een nacht met 8 uur slaap. Zelfs onderzoekers van NASA geloven dat een dutje van 40 minuten de alertheid en prestaties kan verbeteren.

Hoewel ze het concept ietwat vreemd vindt, zegt Rebecca Spencer, een universitaire hoofddocent psychologische en hersenwetenschappen van de Universiteit van Massachusetts Amherst, dat napercise-klasjes iemand kunnen helpen die niet de tijd en ruimte heeft om naar huis te gaan om een dutje te doen, zoals mensen die op reis zijn, forensen, of studenten die niet op een campus wonen. “Ik denk wel dat slaap iets individueels moet zijn, geen groepsactiviteit, maar goed, als het werkt,” zegt ze. “Iedere slaapsessie dient dat een doel – slaap bevordert het geheugen, de besluitvorming, het humeur en het immuunsysteem.”

Michael Grandner, directeur van het onderzoeksprogramma voor slaap en gezondheid van de Universiteit van Arizona, zegt dat het concept een “geweldig idee” is. “Er is steeds meer literatuur die aantoont dat slaap belangrijk is voor de algemene gezondheid, fitness en andere sporten,” vertelt hij aan Broadly. “Mensen die niet genoeg slaap krijgen, hebben meer kans op gewichtstoename, het ontwikkelen van een hoge bloeddruk en diabetes. Slaap bevordert niet alleen de cardiovasculaire en metabolische gezondheid, de hersenfunctie en genezing of herstel, maar er is ook bewijs dat veranderingen in slaap veranderingen kunnen veroorzaken in je eetpatroon en het vermogen om te sporten.”

“Dit programma kan waarschijnlijk op twee manieren helpen,” vervolgt hij. “Allereerst biedt het een formele gestructureerde tijd en ruimte die het slapen echt mogelijk maakt. Het is makkelijk om smoesjes te verzinnen, maar niet als het in je agenda staat. Ten tweede, zelfs al hebben mensen de tijd, dan nog bevinden ze zich vaak niet in de juiste omgeving ervoor. Kantooromgevingen zijn zelden bevorderlijk voor het slapen. De meeste mensen hebben de tijd niet om helemaal naar huis te gaan. En zelfs als ze dat wel kunnen, kan de thuisomgeving veel te veel afleiden.”

De belangrijkste vraag is: zouden de napercise-klasjes ook kunnen aanslaan in Nederland? Misschien wel – ook hier slaan de ‘slaappodcasts’ al aan, en er zijn bedrijven met slaapstoelen en plekken waar je een dutje kan doen. David Lloyd heeft zeven sportscholen in Nederland, maar vooralsnog worden de lessen daar niet aangeboden – de medewerker die we hierover spraken was “nog niet op de hoogte gebracht” van de slaapsessies. Maar misschien dat de gemiddelde Nederlander zijn of haar tijd in de sportschool toch liever wakker doorbrengt, als je daar toch eenmaal bent.