De School gaat trance

UPDATE: vanavond is het zo ver, en daarom doen de sterren van De School nu al een green laser radio-set bij Red Light Radio, met stroboscopen en lasers in de piepkleine studio. Kijk mee. Oh, en er zijn nog kaarten aan de deur, dus ga maar vast in de rij liggen.

Als Four Tet de hele dag Eric Prydz kan draaien, waarom zou onze beau monde niet Armin de dromer en Tiësto de tovenaar weer op het schild mogen hijsen? Is ieder kind van de jaren negentig niet opgegroeid met de indrukwekkende beelden van een Amsterdam ArenA gevuld met witte pakjes, die ergens in het collectieve bewustzijn zijn blijven spoken?

Daarom is dit het beste nieuws van de dag: De School organiseert op 18 november een trance-avond met sets van Job Jobse, Elias Mazian, Torus, Woody, Oceanic en Luc Mast. Ik kan niet wachten tot de Love Triangle de connectie legt tussen The Age Of Love en Zomby, ik kan niet wachten tot de groene lasers door De School schieten en we ons in te strakke witte broeken en dito shirts kunnen hullen.

Het Facebook-evenement is al een slagveld van de betere tranceparels, visuals uit de hoogtijdagen van Windows Media Player en geestverruimende beelden uit het Oosten (thanks Woody). Oh, en de eerste boze reactie is ook al gesignaleerd: “Trance? Is dit een grap? Heh? Nee maar hoe dan? Ik wil gewoon swingende house deuntjes!”

Tickets gaan vanmiddag om 12.00 in de verkoop via de website van De School. Om vast in de stemming te komen, luister je hieronder de twee uur durende trance-set van Torus op Red Light Radio. De rest van de novemberprogrammering is overigens ook heerlijk.