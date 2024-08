Podcast: De spijt van hooligan Wesley

Als tieners te veel alcohol drinken, doen ze soms domme dingen. Maar wat Wesley van Wilsem deed toen hij negentien was, ging een paar stapjes verder. In 2011 rende hij tijdens een bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ in de Arena het veld op, om de keeper van AZ, Esteban Alvarado, aan te vallen.

Het liep voor Wesley iets anders dan gepland: Esteban trapte hem tegen de grond, hij werd afgevoerd door de politie en belandde een half jaar in de bak. Nu, bijna acht jaar later, spreken we hem in onze podcast over wat hem die dag bezielde en hoe hij erop terugkijkt.

