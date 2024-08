De tien VICE-stukken waar jullie dit jaar het stiekemst op klikten

2017 was het jaar waarin de hele wereld wederom nóg iets harder van achteren werd genomen door Facebook, dat inmiddels een bang makend dikke vinger in de pap heeft qua welke informatie mensen voorgeschoteld krijgen. Ook de mate waarin Facebook andere mediabedrijven inmiddels afhankelijk heeft gemaakt – jullie komen nog steeds voor het grootste deel via Facebook op onze stukken terecht – voelt haast dystopisch aan. Hoe meer likes en comments, hoe meer mensen de post te zien krijgen, en hoe meer er op het artikel geklikt wordt, is grofweg hoe het werkt.



Toch gaat deze vlieger niet altijd op. Sommige stukken werden het afgelopen jaar gretig gelezen, maar desondanks nauwelijks geliked of becommentarieerd. Waarom? Omdat jullie bij deze stukken blijkbaar liever niet aan de grote klok wilden hangen dat jullie het stuk graag wilden lezen. Uit gêne, ongemak, of gewoon omdat het lezen van dit artikel niet strookte met de online persoonlijkheden die jullie pretenderen te zijn.

Maar ha, helaas voor jullie hebben wij cijfertovernaars in dienst die dit schijnheilige gedrag haarfijn kunnen blootleggen, door van alle 2017-stukken jullie enthousiasme op Facebook te vergelijken met jullie klikgrage tengels.

Wat bleek? Een totale verrassing! De stukken die jullie vreselijk negeerden op Facebook, maar ondertussen stiekem massaal lazen, gingen allemaal over literatuur! Geintje natuurlijk. Alle tien de klikken-klikken-niet-liken-stukken gingen over seks – in 2017 blijkbaar nog altijd een hartstikke pikant taboetje. Het artikel over het stimuleren van je a-spot werd door jullie het allerstiekemst enorm vaak beklikt, de rest vind je eronder.

#1: Het stimuleren van je a-spot is hartstikke lekker [LINK]

Collage door Zoe Ligon

#2: Hoe het is om te leven met anorgasmie, het onvermogen om klaar te komen [LINK]

#3: Portretten van mensen die ik leerde kennen op ‘alternatieve’ sekssites [LINK]

Foto door Joshua T Gibbons

#4: Sexperts leggen uit hoe je moet sexten [LINK]

Foto door Pro Juventute via Flickr

#5: Ik ging naar een parenclub waar mannen auditie doen voor een trio [LINK]

#6: We vroegen mensen van welke smerige lichamelijke dingen hun partners geil worden [LINK]

Illustraties door Sophie Castle

#7: Zo word je een (porno)ster in anale seks [LINK]

Afbeelding door Lia Kantrowitz voor VICE

#8: Mensen die veel seks hebben praten over het hebben van veel seks [LINK]

#9: Wetenschappers vertellen wat jouw favoriete pornogenre over jou zegt [LINK]

#10: Mensen vertelden me over hun meest intense erotische dromen [LINK]