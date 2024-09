De vernedering van twintig Helmond-hooligans door drie agenten in burger

Dat klinkt gezellig, maar tegen het einde van de wedstrijd besloten twintig Helmondse mannen hun vak te verlaten om de confrontatie te zoeken met supporters van Beerschot Wilrijk. Het liep alleen net iets anders.

Drie agenten in burger sloegen de Helmonders met wapenstokken terug naar hun vak, terwijl de ME van bovenaf rustig toekeek:

De drie agenten die op de beelden te voet de confrontatie aan gaan met de hooligans zijn een stuk succesvoller dan hun collega die van bovenaf probeert wat tikken uit te delen (vanaf 00:50 seconden). Hij doet zijn best om een Helmondse hooligan op zijn hoofd te raken, maar ziet er vooral uit als een jonge tovenaar die op Zweinstein voor het eerst zijn toverstaf mag proberen. Let ook op de Helmond-hooligan in het blauwe Stone Island-jack, die heel veel gebaren maakt, maar uiteindelijk geen seconde meedoet aan het geknok en als eerste wegrent.

De wedstrijd kon na een korte onderbreking verder, maar na afloop van het duel moesten alle vijftig supporters van Helmond Sport mee naar het politiebureau, waar zij op de foto werden gezet. De officiële supportersvereniging van Helmond Sport heeft al via Facebook laten weten afstand te nemen van de hooligans.

De vechtersbazen kunnen het dus voortaan misschien beter houden op een potje knokken buiten het stadion.

