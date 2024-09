De wokkelachtige skateboardkunst van Rutger Paulusse

Combineer een creatieve geest met een passie voor skateboarden en je krijgt het trippy kunstproject van Rutger Paulusse. De Nederlandse illustrator maakte een fascinerende reeks van verdraaide, uitgerokken en verwrongen skateboards.

“Ik was jong toen ik begon te skateboarden,” zegt de 33-jarige kunstenaar. “Als je eenmaal een liefde ontwikkelt voor skateboarden, krijgt het voor altijd een bijzonder plekje in je hart.”

Videos by VICE

Door plooibare skateboards over railings te draperen, wil hij de complexiteit van schijnbaar moeiteloze skateboardtrucs omzetten in een beeld. Zijn ontwerpen doen de beweging van een skater na, alsof je getuige bent van een bevroren moment in de tijd. In andere afbeeldingen vermengt hij juist de textuur van een skateboard, zoals het gladde aluminium van een rail of hout van een ramp.

Als een jonge skateboarder was Paulusse altijd op straat in Amsterdam te vinden. Later verhuisde hij naar New York om een carrière als grafisch ontwerper na te jagen, maar bleef altijd skaten.

Zijn bijzondere, bijna schattige esthetiek is het resultaat van nauwkeurig onderzoek. “Ik hield altijd al van de vormen van obstakels, skateparken en skateboards. In deze reeks wilde ik die vloeiende vormen combineren met de interessante textuur van hout of metaal. Ik begon met het ontwerpen van één skateboard, maar kreeg de smaak te pakken en bleef verder zoeken naar inspiratie. Zo struinde ik het internet af, op zoek naar video’s en foto’s van skateboarders.”

“De creativiteit en skills van een skateboarder is de laatste tijd echt ongelooflijk. De tricks zijn geavanceerd en technisch. Het is echt heerlijk om te zien hoe skateboarden ontwikkeld is,” zegt Paulusse. “Alhoewel ik niet zo vaak meer skate, was het toch erg leuk om via dit project herinneringen op te halen en dat te combineren met mijn passie voor grafisch ontwerp.”

Check de website van Rutger Paulusse voor meer van zijn werk.