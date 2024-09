De Zwitserse die in wingsuits van bergen springt

Ze was een freestyle-snowboardster, stond 23 keer op het podium en won elf internationale wedstrijden. Nu is ze 36 en heeft ze een carrière in het parachutespringen, waarbij ze vooral de wingsuitsport beoefent.



Haar nieuwe project heet ‘4 634: Perception – The Mountain Within’. Hierbij gaat ze met haar snowboard en wingsuit naar de hoogste top van de Monte Rosa (4634 meter), in de Zwitserse Alpen. Daar springt ze dan van af. Er is nog nooit eerder iemand geweest die van deze berg is afgesprongen.

Deze tragedies hebben er niet voor gezorgd dat ze stopte. Géraldine is hierdoor alleen maar gemotiveerder. Wel is ze een stuk voorzichtiger geworden. De hoeveelheid maatregelen die ze neemt en voorbereidingen die ze treft zijn ongelofelijk. Als het mogelijk is gebruikt ze zelfs een drone om de omgeving te verkennen van de plek waar ze gaat springen.

“Op het moment dat je van een berg springt waar nog nooit iemand van af is gesprongen, denk je dat je tot alles in staat bent. Dat is het moment waarop het gevaarlijk wordt. Net als snowboarder, moet je ook in de wingsuit-sport niet te veel zelfvertrouwen krijgen. Wanneer ik dit gevoel krijg praat ik er meteen over met mijn vriend en neem ik een paar dagen rust om aan andere dingen te denken,“ zegt Géraldine.

Géraldine wordt naar eigen zeggen geïnspireerd door de ‘kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry’ die het risico heeft genomen om zijn baan bij het vliegveld van Genève op te zeggen en zijn dromen na te jagen. Ze wil haar wildste fantasieën realiseren en leeft van dag tot dag. Toch heeft ze dingen om naar uit te kijken. De Zwitserse wil in de komende jaren van de bergen van Madagascar springen. “Maak van je leven een droom, een droom die uitkomt,” zegt ze.

