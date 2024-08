De sloopkogels van Defqon.1 gaven niets om de allesvernietigende hitte

Als je vlak voordat je naar een festival gaat gewaarschuwd wordt door een lijkschouwer, die op Twitter alle festivalgangers vriendelijk verzoekt om wel een beetje rustig aan te doen met al die hitte en verdovende middelen, dan zou je je daar best iets van aan kunnen trekken. Of de bezoekers van Defqon.1 dat afgelopen weekend ook echt hebben gedaan, zou je ze eigenlijk zelf moeten vragen, maar de foto’s van Raymond van Mil geven in ieder geval niet het idee dat ze er één druppeltje minder om hebben gezweet.

Er werden opblaasbare poppen in de lucht gegooid en meer T-shirts uitgetrokken dan aangehouden – al waren er ook bezoekers die de hitte trotseerden met een ridderhelm en een zwarte cape. Bekijk de foto’s hieronder:

