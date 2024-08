Demonstraties voor Iraanse vrouwen zijn geen anti-islamdemonstraties

Op het Malieveld in Den Haag kwamen zaterdag zo’n duizend mensen bijeen om hun stem te laten horen voor de rechten van vrouwen in Iran. Op spandoeken staan teksten te lezen als “Stop het bloedvergieten” en “Jin jiyan azadi”, oftewel: vrouwen, leven, vrijheid.

De aanleiding hiervoor is de dood van Jina Mahsa Amini, een Iraans-Koerdische vrouw van 22, die op 23 september werd gearresteerd in Teheran. De reden: haar hoofddoek zou haar haren niet goed genoeg hebben bedekt. Ze werd opgepakt, mishandeld en overleed nadat ze een paar dagen in coma had gelegen. Haar familie wilde de politie aanklagen, maar autoriteiten ontkennen iets met haar dood te maken te hebben.

Demonstratie voor Iraanse vrouwen op het Malieveld, foto door Raymond van Mil

Sindsdien zijn er in Iran protesten losgebarsten die hardhandig worden neergeslagen. Er zijn wereldwijd steunbetuigingen voor de Iraanse demonstranten en er worden solidariteitsacties georganiseerd. Vrouwen steken als protest hun hoofddoeken in brand en knippen hun haar af. En ook in Nederland is er meerdere keren gedemonstreerd.

Mardjan Seighali is, samen met Farah Karimi en Halle Ghoreshi, een van de organisatoren van het protest in Den Haag. Ze is geboren in Iran, waar ze opgroeide en tot haar 26ste woonde. Dat ze zich inzet voor dit protest in Nederland, is niet gek. “Ik heb de Iraanse revolutie meegemaakt en deed mee aan protesten tegen de Islamitische republiek Iran,” zegt ze. Na de protesten daar belandde ze anderhalf jaar in de gevangenis. Nu merkt ze dat nieuwe generaties zich willen laten horen. “Dat komt voor een groot deel door social media. En het Westen ziet ook dat het ander soort protesten zijn en dat het een schreeuw om hulp is. Voorheen was het kleinschaliger. De beelden zorgen ervoor dat mensen hun ogen openen en hun stem laten horen. De dood van Mahsa werd daardoor natuurlijk ook snel verspreid.” Terechte aandacht, noemt ze dat. “Iraniërs staan er niet alleen voor, er is veel steun van Nederlanders en mensen van verschillende afkomsten en dat is zo mooi om te zien. Het ontroert me en maakt me trots dat steeds meer mensen van zich laten horen.”

Seighali hoopt met de protesten en een petitie druk uit te oefenen op de politiek in Nederland en de rest van Europa. “Zodat het Iraanse regime weet: dit kan niet langer zo doorgaan. Als overheid moet je niet tegenover, maar naast je volk staan. In Iran is dat niet het geval, dus het regime daar moet weg. Ze moeten ruimte maken.” De petitie die Seighali met de twee andere vrouwen is gestart, is vrijdag overhandigd aan de minister van Buitenlandse Zaken. “De Nederlandse overheid moet laten zien niet achter het geweld in Iran te staan en druk uitoefenen via de ambassade in Nederland en Iran,” zegt Seighali. “Er moeten sancties komen, zoals bij Rusland gebeurde. En als meer landen zich uitspreken tegen het geweld en het afkeuren, kan het ook iets betekenen voor andere landen zoals Afghanistan.”

Tijdens de protesten worden regelmatig hoofddoeken verbrand. Sommige mensen zien het daardoor als anti-islamprotest, maar dat is het volgens Seighali niet. “Nee, dit is een protest voor de vrijheid, tegen onderdrukking. Het gaat niet over tegen de islam of een hoofddoek zijn, maar wel om het feit dat iedereen vrij moet zijn om eigen keuzes te maken, want dat is nu van Iraniërs afgenomen. Als je kijkt naar de protesten daar, maar ook hier en in de rest van de wereld, zie je mensen mét en zonder hoofddoek naast elkaar staan.”

Mardjan Seighali, een van de organisatoren van de demonstratie