Deze clip van psychedelische band Birth of Joy laat je spontaan scheel kijken

Bij Birth of Joy kun je er altijd op rekenen dat ze je oren een oplawaai geven. Zo ook met hun nieuwe single Hyper Focus, die op hun gelijknamige album staat dat komend voorjaar uitkomt. Daarbij hoort een heerlijke psychedelische clip, die vandaag bij ons in de première gaat. Om dat heugelijke feit te vieren, sprak ik met de zanger en gitarist Kevin Stunnenberg over spelen in een bunker, ADHD en vragen aan de producer of het wat zachter mag.

Noisey: Hoe gaat het eigenlijk met jullie?

Kevin: Goed man, we speelden woensdag in Aachen in de Musikbunker. Die werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de bevolking om te schuilen voor bombardementen van de geallieerden, dat was vet.

Een échte bunker dus!

Ja, en echt gigantisch groot. Je kunt erin verdwalen. Onze spullen moesten met een oud liftje naar beneden maar dat ging gelukkig goed.

Jullie hebben veel shows gedaan, maar na dit weekend is het even klaar tot aan de albumrelease in februari. Wat gaan jullie met je vrije tijd doen?

Er is genoeg te doen! We gaan eerst van de feestdagen genieten, maar er moet ook gerepeteerd worden voordat het album uitkomt. Daarnaast hebben we nieuwe versterkers en heeft Gert Jan een nieuwe Hammondorgel. Althans, voor hem nieuw, het ding zelf is best oud. Die spullen moeten nog ‘roadproof’ worden gemaakt.

Met zo’n orgel sjouw je je toch helemaal het lazarus?

Haha, dat klopt. We hebben altijd al veel spul gehad, dus we zijn het wel gewend om dingen te sjouwen. Als je dat gewoon met vier man doet is het geen probleem. Je zou het misschien met twee aankunnen, maar ik wil dat mijn rug nog lang mee gaat.

Verstandig! Wat is eigenlijk het idee achter de clip van Hyper Focus?

Gert Jan kwam met het idee en de titel Hyper Focus had hij al. Het is een bepaalde staat van zijn voor mensen die heel erg ADHD/ADD zijn. Toen hebben we een soort fuck you van gemaakt naar het feit dat kinderen zo snel gelabeld worden en aan de pillen moeten. Van daaruit dachten we ook aan de stortvloed van informatie, soms misinformatie, die we over ons heen krijgen iedere dag. De boodschap is gewoon dat we allemaal mensen zijn, dus flikker gewoon op. We doen ons eigen ding.

Dat het ook helemaal niet erg is als iemand zo is bedoel je?

Ja, precies. Laat ons gewoon.

Namen jullie de plaat dan ook op in Hyper Focus?

Opnemen is hard knokken. Je wil allemaal het beste resultaat. We hebben voor dit album veel meer tijd genomen dan voor Get Well, toen moest ik de teksten in twee weken schrijven. Dit was veel prettiger. Pieter Kloos was onze producer. Hij is in de eerste plaats een fijn persoon, maar was ook heel prettig om mee te werken.

Waar kwam dat door?

Zijn smaak voor en kennis van vintage gear is abnormaal. Hij had allemaal versterkers geregeld uit de jaren zestig en zeventig, heel bruut. Ik maakte met hem ook voor het eerst mee dat ik aan de producer moest vragen of de versterker alsjeblieft wat zachter mocht, haha! Normaal vraag ik altijd of het wat harder mag, maar nu kon ik de drums niet eens meer horen.

Bekijk hierboven de clip voor 'Hyper Focus'.





