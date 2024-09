Deze Finse fotograaf vangt de natuur van zijn thuisland in potjes

Voor zijn nieuwste fotoserie Jarred and Displaced liet de Finse fotograaf Christoffer Relander zich inspireren door jeugdherinneringen. Als kind verzamelde hij al lieveheersbeestjes, mieren en gras op het Finse platteland, en nu heeft hij de gehele natuur van zijn thuisland gevangen in potjes.

De indrukwekkende terrariums zijn gemaakt door foto’s meerdere keren te belichten. “Met deze techniek kan ik kunstwerken maken die je normaal gesproken alleen kan maken door te schilderen of met digitale beeldbewerking.” Hij heeft opdrachten gedaan voor Adobe, Nikon, Oxford University Press en Finnish Forest Industry, bedrijven die allemaal interesse hebben in zijn surrealistische kijk op natuur.

“Ik kreeg twee jaar geleden het idee voor Jarred and Displaced, rond de tijd dat ik wist dat ik vader zou worden. In deze periode werd ik erg nostalgisch, soms angstig, omdat ik zo ver verwijderd was van mijn eigen jeugd,” vertelt Relander aan The Creators Project. “Nu kan ik het via mijn dochtertje weer een beetje herleven.”

Bekijk meer van het werk van Christoffer Relander op zijn website.