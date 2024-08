Deze gratis Marktplaats-valentijnscadeaus helpen je rela naar een nieuw niveau

Het is weer Valentijnsdag! De maatschappij en het kapitalisme verwachten van je dat je flink uitpakt voor de liefde van je leven, je Tindermatches of je hopeloze crush. En waarom ook niet eigenlijk? Misschien is dit zelfs wel hét moment om je liefdesrelatie naar een nieuw niveau te tillen. Je kunt natuurlijk een huisdier kopen om te oefenen voor de kinderen die jullie misschien óóit willen, twee maandsalarissen uitgeven aan een ring om te laten zien dat het menens is, of – ik noem maar iets – een huis kopen om in samen te wonen.



Maar omdat je waarschijnlijk, zoals zoveel jonge mensen, gebukt gaat onder baanonzekerheid en enorme studieschulden, gingen wij op zoek naar goedkopere oplossingen – wat zeg ik? GRATIS oplossingen. En waar kun je dat beter doen dan op Marktplaats.nl, ‘s lands omvangrijkste online … marktplaats?



VICE Money speurde de site af naar de beste gratis valentijnscadeaus, waarmee jij zegt dat de liefde voor jou serious business is.



Buxussen

Via deze advertentie kun je gratis zes buxussen ophalen. Niks zegt ‘serieuze relatie’ als een buxus, want net als een relatie zijn ze prachtig, zolang je ze goed onderhoudt. Deze exemplaren moeten een klein beetje bijgeknipt worden (suggestie: in de vorm van een hartje), maar dan kunnen je geliefde en jij ze daarna prachtig symmetrisch in jullie hypothetische toekomstige tuin plaatsen. Andere stellen gingen jullie al voor: een van de beroemdste buxustuinen van Nederland is namelijk die van Huis Het Loo, waar prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wonen, een heus powerkoppel en getuige hun vier kinderen toch wel onbetwistbare seksgoden.

Couplegoals! Foto via Wikipedia

Twee bureaustoelen

Als je net begint met je relatie heb je misschien genoeg aan een minuscule anderhalfzitsbank: hoe dichter op elkaars lip, hoe beter. Maar op een gegeven moment moet je leren om elkaar de ruimte te geven. Deze gratis af te halen kantorige bureaustoelen zijn er de perfecte metafoor voor. Je kunt allebei lekker je eigen ding doen, maar komt elkaar tijdens het rondrollen ook steeds weer tegen. Bijkomend voordeel: als iemand vraagt hoe het met jullie relatie gaat, kun je nu zonder ironie zeggen: “Het gaat echt extreem op rolletjes.”



Brandhout

Kan het nog poëtischer? Natuurlijk. Met deze stapel brandhout stook je het vuurtje van jullie liefde weer hoog op. Neem het hout mee naar het dichtstbijzijnde natuurgebied waar je vuur mag maken, en ga een avondje liefdesliedjes zingen. Succes gegarandeerd!



Ventilatorkachel

Wil jij de heat up turnen in een meer huiselijke setting? Wat denk je van deze ventilatorkachel met maar liefst drie standen? Van koeling (voor als de hartstocht onhoudbaar broeierig is) schakel je volgens de verkoper “traploos” door naar “middelwarm” en “warm.” De andere standjes moeten natuurlijk van jou komen. Wat dacht je van GODSGLOEIEND HEET.



Guppies

Als je aan je valentijn wilt laten weten dat er wel plaats is voor een extra leventje in dat wat jullie samen hebben opgebouwd, haal dan deze guppies op. De enige voorwaarde die verkoper Raven17 stelt, is dat ze goed worden verzorgd. Ze hebben het “iets te gezelig” in hun aquarium – iets wat je mooi van ze af kan kijken. Neem tevens een voorbeeld aan Raven17. Als iedereen net zoals deze verkoper zou nadenken over genderkwesties, vrijgevigheid en vissenwelzijn, zou de wereld een mooiere plek zijn:



Een tiny house

Het toppunt van serieuze romantiek is natuurlijk om je valentijn een volledig liefdesnest cadeau te doen. Wat slimme makelaars doen, kun jij ook. Je neemt een schuurtje, keet of caravan en noemt dat “tiny house.” Opeens kun je het dan voor tienduizenden euro’s of zelfs tonnen slijten aan wanhopige jonge mensen. Maar het is natuurlijk veel leuker en royaler om het gewoon weg te geven, aan de liefde van je leven. Dat kan bijvoorbeeld met dit gratis pareltje. Oké, een kant zit los, maar hij is volgens de verkoper nog wel waterdicht. Je kunt hier dus lekker keten, maar moet alleen oppassen dat je niet al te hevig tegen de muur leunt tijdens een gepassioneerd liefdesspel.

Grond

Wat heb je aan een huis zonder grond om het op te zetten? Ook daar biedt Marktplaats uitkomst, en wel in de vorm van deze 200 kubieke meter grond van “topkwaliteit” en met een “schone grond verklaring.” Een zeer stylish aanbieding: zwart is het nieuwe zwart. En mocht je relatie door deze gratis topcadeaus toch niet tot nieuwe hoogtes gestegen zijn en je je relatie – in dat geval terecht – beu bent, komt deze grond ook handig van pas.



Fijne Valentijnsdag!

Alle foto’s via Marktplaats en de hartjes op de headerfoto via Wikipedia. Bewerking door de auteur

