Deze lamp dimt zoals iedere ster in de ruimte

Van de meeste lichtpuntjes die je ’s nachts aan de hemel ziet, staat de toekomst in de sterren geschreven. Die enorme vuurballen zullen ooit uitdoven, en dan krijgen ze opeens lullige namen als ‘witte dwerg’ of ‘neutronenster’. Verreweg de spectaculairste manier voor een ster om ten onder te gaan is als een zwart gat, dat vervolgens alles in zijn omgeving opslokt – ook het licht, waar dan weer het zwarte aspect van het fenomeen vandaan komt. Nu kun je dit ruimtegeweld ook soort van in je huiskamer zetten.

De New Yorkse industrieel ontwerper Dario Narvaez heeft samen met zijn designstudio Curve ID een lamp ontworpen die is gebaseerd op zwarte gaten. De Black Hole Lamp bestaat uit een ring van ledlampen met daarin een cirkel van elastisch textiel. Met een stalen pin die aan het textiel vastzit, kun je vorm van de lamp veranderen van plat naar toetervormig. Hoe meer je de pin naar achteren trekt, hoe zwakker het licht van de lamp wordt.

De trechtervorm die in de lamp ontstaat is een veelgebruikte manier om zwaartekracht en het natuurkundige begrip ‘ruimtetijd’ uit te leggen. In het kort komt het hierop neer: iets dat extreem zwaar is veroorzaakt een grote deuk in de ruimtetijd, een beetje zoals wanneer je een zware knikker op een strakgespannen stuk textiel legt. Hoe groter die deuk wordt – en bij zwarte gaten wordt die enorm – hoe meer van de omgeving naar die deuk toe getrokken wordt. Dit gaat ook op voor licht, dat gevangen kan blijven zitten in zo’n deuk in de ruimtetijd.

Waarschijnlijk verwacht niet iedereen dat zijn interieur allerlei complexe natuurkundige fenomenen uitlegt, maar het is wel een geinige toevoeging aan je huis, al is het maar om iets te hebben om over te praten wanneer je iemand over de vloer hebt.

Hieronder zie je meer beelden van de Black Hole Lamp.

Kijk ook eens op de website van Dario Narvaez en de designstudio Curve ID.