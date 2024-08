Deze man zegt dat Donald Trump steeds dommer wordt door gif in z’n cola

Alex Jones, een ultrarechtse, controversiële Amerikaanse radiohost, zegt dat Trump steeds debieler gaat doen, omdat zijn cola light wordt vergiftigd. “Ze stoppen een langzaam werkend, verslavend verdovingsmiddel in zijn cola light en ice tea, steeds een beetje,” aldus Jones.

De radiomaker houdt er een theorie op na over wat er aan de hand is met Donald Trump. Volgens Jones zat er in elke slok die de president de afgelopen twee maanden nam een verdovingsmiddel waardoor Trump onduidelijk spreekt en niet meer helder kan denken

Videos by VICE

Tijdens een lange radio-uitzending deelde Jones details over zijn theorie. Al tierend vertelt de beste man dat hij zichzelf in gevaar brengt door dit met de wereld te delen. “De informatie die je vandaag te horen krijgt, is supergevaarlijk,” zegt Jones. “Ik ben geneigd om het maar nu meteen te vertellen, zodat ‘ze’ de show niet uit de lucht halen, ofzo. Als je deze informatie lekt, kan het je dood beteken.”

Tussen het reclame maken voor zijn eigen gezondheidssupplementen en zijn pakketten met noodmaaltijden door, zegt Jones dat zijn verhaal door meerdere bronnen is bevestigd. Of deze bronnen alleen in zijn hoofd bestaan, blijft tot heden onzeker.

“Ik heb met meerdere mensen gesproken en zij zeggen dat ‘ze’ een langzaam werkend, verslavend verdovingsmiddel in zijn cola light en ice tea stoppen, steeds een beetje meer. Rond zes of zeven uur ’s avonds begint de gedrogeerde president woorden te brabbelen,” claimt Jones. Om dit te doen, moesten ze hem eerst afzonderen. Ja dames en heren, ik heb met meerdere mensen gesproken die contact hebben met de president rond negen uur ’s avonds, en hij slaat onduidelijke taal uit. Daar hou ik het bij. Ik heb met mensen gepraat die direct met hem spreken.”

LEES OOK: Ik proefde Donal Drumps geflopte wodka

Volgens Jones – een man die ervan overtuigd is dat feminisme bestaat om de mensheid te vernietigen en die zegt dat voormalig president Barack Obama hoogstpersoonlijk Ebola naar de Verenigde Staten heeft gebracht – is Trump niet de eerste president die langzaam wordt vergiftigd. Nee, Ronald Reagan zou in 1981 ook vergiftigd zijn met een kleine hoeveelheden verdovingsmiddel.

President George W. Bush zou ook slachtoffer zijn. “In de periode tussen de campagne en zijn overwinning, werd het een rare idioot,” zegt Jones. “Als je naar hem keek, zag je dat hij gedrogeerd was. Kijk hoe hij er nu bij loopt, dat bewijst dat hij aan de drugs zit. Hij zit daar maar naakt in zijn bad te schilderen.”

Oké Jones. We zullen tegen Trump zeggen dat hij zijn frisdrank even moet laten staan – we beloven het. Maar laten we niet het echte complot vergeten die door Trump zelf verspreid wordt:

En zelfs na deze verontrustende claim, blijft hij op z’n rode knopje drukken om cola light te bestellen.