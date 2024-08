Deze nieuwe albums ga je nodig hebben om de week te doorstaan

De maandag is zoals altijd weer een bittere pil. Terwijl je met slaap in je ogen en je ziel onder je arm begint aan je werk of studie, is er maar één juiste manier om deze ellende een klein beetje draaglijk te maken: muziek. Gelukkig staan je vrienden van Noisey voor je klaar met een overzicht van de beste albums die afgelopen week zijn uitgekomen. Tast toe.



Yung Nnelg: Serena

Oscar and the Wolf: Infinity



Wolf Alice: Visions Of A Life

Victoire X Festus: Stunts & Schandes

Wally Asm: Days Before Vrijheid



PARTYNEXTDOOR: Seven Days

TORRES: Three Futures

Protomartyr: Relatives In Descent

Four Tet: New Energy



Ben Frost: The Centre Cannot Hold

Rocks: Doen of Doodgaan

Erika Jane: Coucou Chloe