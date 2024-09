Deze nieuwe remix van Applescal is een angstaanjagend spookhuis

Applescal heeft You’re Wondering van Beacon omgebouwd tot een angstaanjagend spookhuis. Verknipte vocalen fluisteren als geesten in je oor. Een loodzwaar orgel slaat een dissonant akkoord aan om een naderend onheil aan te kondigen. Alles piept en kraakt en in de verte doemt een schim op in de mist. En eh, de track is net uit op het label Ghostly. Staat het angstzweet al op je voorhoofd?

Luister de remix hieronder.

Videos by VICE

Ook leuk: Applescal presenteert zijn nieuwe audiovisuele liveset met Hessel Stuut op Amsterdam Dance Event, op een avond met Floating Points, Four Tet en Pantha du Prince.