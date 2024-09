Digitale surveillance is klassenoorlog

De vele telefoons, laptops en allerhande gadgets die we vandaag de dag gebruiken houden onze locatie, gewoontes en voorkeuren permanent bij. Maar goed: dit is geen nieuws voor jullie.

Misschien wel nieuw is dat de nadelen van dit verlies in privacy vooral een probleem zijn voor arme mensen.

Dit inzicht komt uit een nieuw onderzoek van onderzoekers die verbonden zijn aan het Data & Society Research Institute. Voor het onderzoek zijn 3000 Amerikaanse volwassenen ondervraagd over hun internetgewoontes.

Het onderzoek concludeerde bijvoorbeeld dat huishoudens die minder dan $20.000 per jaar verdienden hun telefoon veel vaker gebruiken als belangrijkste apparaat om mee te internetten dan rijkere huishoudens (63% om 21%). Uit een eerder onderzoek uit 2017 van het Pew Research Center bleek al dat zwarte Amerikanen en latino’s veel afhankelijker zijn van hun telefoon dan blanke Amerikanen.

Het probleem hiermee is dat je telefoon een soort spion in je broekzak is. Apps sturen allerlei persoonlijke informatie, waaronder je locatie. Arme mensen die afhankelijk zijn van hun smartphone voor al hun internetgebruik, zijn dus kwetsbaarder voor dit soort spionage.

“Dankzij verminderde toegang tot bepaalde privacy-instellingen in een app tegenover de desktopversie, en de kwetsbaarheid van deze apparaten voor dataverzameling via het delen van je locatie en in-store tracking, wordt er veel meer data verzameld over gemarginaliseerde groepen,” zei onderzoeker van Data & Society Mary Madden in een interview.

Het onderzoek doet verder geen uitspraak over de oorzaak van dit verschil in telefoongebruik. Voor de hand ligt dat veel arme mensen geen computer hebben omdat het duur is. Hoe het ook zij: dit verschil maakt het volgens Madden makkelijker voor bedrijven om reclames specifiek te richten op arme mensen.

Facebook presenteerde laatst onderzoek aan adverteerders hoe het platform depressieve tieners kan identificeren. Suuuper sympathiek.

Het vergt ook weinig voorstellingsvermogen om de algoritmes zo aan te passen dat ze mensen discrimineren. Bijvoorbeeld bij het bepalen van verzekeringspremies of wanneer ze op borgtocht vrij zouden mogen komen. Er is al veel onderzoek waaruit blijkt dat een bias in gegevens ervoor kan zorgen dat algoritmes ontzettend nare vooroordelen van mensen over kunnen nemen.

“Het is voor mensen moeilijk voor te stellen dat we op deze manier beslissingen uit handen geven. Je kunt mensen dan niet uitleggen waarom ze bijvoorbeeld niet teruggebeld worden na een sollicitatie. Of waarom ze maar niet toegelaten worden voor een studie.”

Het verbeteren van digitale privacy en veiligheid is een niet-aflatende nachtmerrie, en telefoons zullen nooit helemaal veilig worden. Een stap in de goede richting is om de algoritmes voor iedereen inzichtelijk te maken, net als dat gewone besluitvorming dat is. Want hoe idioot is het eigelijk dat we een computer beslissingen laten maken over ons leven, en dat maar een handjevol mensen op Aarde weten hoe die beslissingen worden genomen.

Openheid, dus. O ja: en laten we ook even wat doen aan de economische ongelijkheid.