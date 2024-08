Dit is hoe je de goedkoopste vlucht boekt

Foto via Timo Breidenstein, Wikimedia Commons.

Mooie reizen kunnen de meest verrijkende ervaringen in je leven zijn. Helaas zijn ze, zoals je al weet als je veel reist, zelden goedkoop. Europese vluchten kosten meestal honderden euro’s en aan intercontinentale vluchten ben je makkelijk meer dan duizend euro kwijt. Omdat de prijzen van de maatschappijen constant fluctueren afhankelijk van vraag, klasse, overstappen en een hele hoop andere factoren, kan het daarbij ook nog overweldigend zijn om het juiste te kiezen om je ticket aan te schaffen.

“Als je aan alle mensen in een vliegtuig zou vragen hoeveel ze hebben betaald voor de vlucht, krijg je tien tot twaalf verschillende bedragen te horen,” vertelt Rick Seaney, CEO en mede-oprichter van de boekingwebsite FareCompare, aan de telefoon. “Sommige kochten de tickets vroeg, andere laat. Een persoon heeft een kaartje voor 900 euro, terwijl degene naast hem maar 150 euro heeft neergelegd voor hetzelfde product.”

Natuurlijk pakken we allemaal het liefst die 150 euro-deal in dit scenario, maar hoe? Het grootste deel is een kwestie van timing. Hier zijn een paar simpele tips die je kunnen helpen om zeker te zijn van de beste koop voor je trip, waar je ook naartoe vliegt.

Boek niet te laat

Misschien is je reactie nu “duh”, maar toch maken veel vakantieboekers nog steeds deze fout.

“Mensen denken dat ze de vliegmaatschappij te slim af kunnen zijn door de aankoop uit te stellen: bijna tweederde van de vliegtickets worden in de laatste 30 dagen voor de vlucht verkocht; niet het beste moment,” zegt Seaney. “Voor Europese vluchten kun je het best zo’n drie maanden van tevoren gaan beginnen met shoppen. Je moet nooit minder dan 30 dagen voor de vlucht boeken, dan loop je recht in de val.”

Boek niet te vroeg

Ja, ook dit is een veelvoorkomende fout. Het idee dat vroege vogels minder betalen geldt niet voor vliegtickets, omdat maatschappijen een paar maanden wachten tot ze sales en deals aanbieden. Als je acht maanden van tevoren boekt, betaal je hoogstwaarschijnlijk een hoop meer dan als je had gewacht tot de concurrentiestrijd heviger wordt. Dat is zo’n drie maanden voor vertrek.

“Vliegmaatschappijen prijzen nooit af vóór die drie maanden,” vertelt Seaney me. “Zes maanden van tevoren betaal je ongeveer de op vijf na goedkoopste prijs.”

Boek je vlucht op dinsdagmiddag

Er is een wekelijkse routine van ticketaanbieders, die je kunt gebruiken om de beste deal te pakken. Het marketingteam begint de werkweek met uitzoeken welke tickets ze gaan afprijzen. Op maandagavond of dinsdagochtend komen die deals online. Op dinsdag is het team druk bezig hun deals te matchen met hun concurrenten.

Het resultaat? “Dat de meeste goedkope stoelen op dinsdag rond 3 uur ’s middags te koop zijn,” aldus Seaney.

Jelmer de Boer, een vliegticket-expert met wie VICE Money eerder een interview deed, is sceptisch over deze truc. Hij boekte al heel veel vliegtickets voor een fractie van de prijs, en noemt de dinsdagmiddag-regel een fabel.

Boek vluchten die vertrekken op dinsdag, woensdag en zaterdag

Vraag naar bepaalde tickets heeft veel invloed op de prijs, en sommige dagen in de week zijn populairder dan andere. Businessclass-vliegers komen meestal thuis voor het weekend op donderdag en vrijdag, en gaan terug naar werk op zondagavond of maandagochtend. Voor weekendjes weg zijn donderdagen en vrijdagen populaire vertrekdagen. Deze vakantiegangers komen terug op zondag.

Daarom worden vluchten op dinsdagen, woensdagen en zaterdagen minder vaak geboekt, en kun je daar je voordeel op pakken.

Boek in het laagseizoen

Net zoals populaire dagen, zijn ook bepaalde drukke maanden van het jaar duurder. In Nederland zijn dat Juni, Juli en Augustus, maar ook de tijdens de feestdagen laat in november en december wordt er veel gevlogen. Vliegmaatschappijen spelen hierop in door de prijzen in deze seizoenen op te drijven. Als je de mogelijkheid hebt om je vakantie of business trip in een rustigere periode te boeken, bijvoorbeeld januari, is de kans op een goede deal een stuk groter.

Miles en points

Helaas is het niet altijd mogelijk om bovenstaande tips op te volgen, en kom je soms in een situatie terecht waarin je je vlucht een paar dagen van tevoren moet boeken. Seaney noemt die situaties “het moment om te zoeken naar de beste slechte deal”. Airlines vragen een groot bedrag voor de last-minute boekingen, maar je kunt de schade in je portemonnee zo laag mogelijk houden.

“De strategie die het best werkt in zo’n situatie is om te overwegen je airmiles te gebruiken, voor elk ticket boven de 450 euro,” zegt Seaney. “Miles zijn gemiddeld 2,5 cent waard, wat je een prima korting kan opleveren.”

Als je nog geen frequent flier bent of creditcard-miles opbouwt, is dit een goed moment om ermee te beginnen. Als je al een Mastercard hebt, hoef je alleen een airmilespas aan te vragen. Als je dan betaalt bij bijvoorbeeld de appie of de Gall&Gall, spaar je automatisch airmiles (punten pakken terwijl je wodka koopt: sparen was nog nooit zo makkelijk).

Doe een kosten-batenanalyse

Rechtstreekse vluchten zijn duurder dan vluchten met een lange overstap, maar de meeste reizigers vinden een non-stop vlucht toch makkelijker en comfortabeler. Als je minder wilt betalen, moet je de afweging maken of je de verloren tijd en moeite de korting waard vindt. Als je het niet erg vindt om te chillen op vliegvelden, is een vlucht met lange overstappen waarschijnlijk een betere en goedkopere optie voor je. Een andere tip is een vlucht te boeken met meerdere stops, volgens Jelmer de Boer. Een vlucht met zo’n tussenhalte kost vaak minder dan een rechtstreekse vlucht. Soms kun je zelfs zo’n vlucht met meerdere stops boeken als je eindbestemming halverwege is, en de laatste vlucht gewoon missen.

Als je deze tips aanhoudt bij het boeken, houd je een stuk meer over in je reisbudget. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor de rust in je hoofd, want niets geeft zoveel voldoening als een goede deal voor je reis.

