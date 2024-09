Dit was het jaar van Gordon

Dit jaar opende Gordon zijn derde koffietent. Er zit nu een Blushing (zo heet de tent) in Blaricum, Amsterdam én Rotterdam. Als je er binnenkomt, hangt er een net iets te grote poster van Gordon die een kopje koffie vasthoudt. Op het menu (ook vol met foto’s van Gordon) staan broodjes als Gordon’s All Time Favorite en een geitenkaassalade met de naam Gekkigeit.

Het is niet gebruikelijk om Gordon on-ironisch leuk te vinden en ik weet niet in hoeverre dat mij lukt. Toch doe je zijn talent tekort als je er lacherig over doet. De man kan namelijk echt dingen. Wie dat niet gelooft, raad ik aan de tweedelige documentaire van Michiel van Erp over Gordon te kijken die dit jaar op RTL4 werd uitgezonden.

In het ruim drie uur durende visuele spektakel zien we het Gordon-masker vallen. Achter dat masker zit Cornelis, niet meer dan een buitengewoon ad rem zangtalent uit Amsterdam-Noord. Met een Gucci-riem en een witte Porsche, dat wel. De documentaire was wat mij betreft de megalomane kers op de dramatische taart die Gordon van 2016 heeft gebakken.

Het kan je moeilijk ontgaan zijn: Gordon kondigde eind vorig jaar aan te gaan stoppen met zingen. Het was de voorzet voor een spectaculair 2016. Om er een waardige punt achter te zetten gaf Goor dit jaar twee afscheidsconcerten met het Metropole Orkest in het Concertgebouw, die ook nog eens op prime time werden uitgezonden op RTL4. Maar Gordon zou Gordon niet zijn als hij het daarbij had gelaten. Hij haalde op Facebook uit naar RTL4, die het concert in mono in plaats van stereo zou hebben uitgezonden en kondigde aan misschien toch ook maar helemaal niet te stoppen met zingen.

En zo wond Gordon de volledige Nederlandse pers weer eens om zijn vinger. Want hoewel alleen Privé en Nu.nl/achterklap hapten op zijn tirade tegen RTL4, hapte vrijwel iedereen op de aankondiging van Gordons vertrek uit de muziek. Zelfs NOS bracht het nieuws naar buiten. JFK ging nog een stapje verder en zette hem op de cover van hun magazine met in grote schreefloze letters de quote ‘Ik ben moegestreden’. Well played, Goor. Perfect bijna. Je zou ook kunnen zeggen ‘Compleet, volmaakt, het einde.’ Wat dan ook niet voor niets de titel was van zijn album dat dit jaar uitkwam.

Het lijkt erop dat Cornelis na jaren in de spotlight te hebben gestaan het jongleren van aandacht heeft geperfectioneerd in 2016. Mocht hij ooit echt stoppen met zingen, hebben ze vast een plekje voor hem bij een groot PR-bureau of politieke partij. Het ultieme bewijs hiervan is de roast die hij voor zichzelf liet organiseren door Comedy Central. Hij had zijn publiek en de pers tegen elkaar uitgespeeld, en nog voordat iemand boos op hem kon worden, zei hij: hier is een zooi celebs die jullie gevoelens jegens mij perfect verwoorden in een zeer kijkbaar televisieprogramma. Wat een winnaar.

Gordon en ik komen uit hetzelfde stadsdeel. Zoals je begrijpt, schept dat een band. We zien de wereld door een vergelijkbare bril. En zoals ik het zie, lag 2016 in een genadeloze, driedubbele houdgreep van Cornelis Willem Heuckeroth. Benieuw hoe die ouwe topper zichzelf gaat toppen in 2017.

