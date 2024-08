Dit zijn de goedkoopste valentijnscadeaus waar je nog net mee weg komt

Het is weer bijna Valentijn: de dag waarop winkeliers jouw liefde misbruiken om een heleboel geld te verdienen. Vooral als je nu nog lastminute je inkopen moet doen, weinig inspiratie hebt, en blut bent door je te dure, domme gewoontes, slaan ze toe. Met hun schreeuwerige etalages spelen ze in op je schuldgevoel, en proberen ze je voor dumpprijzen allerlei teleurstellende rommel te slijten.

Laat je niet gek maken. Je kunt namelijk prima een Valentijnscadeau kopen zonder dat één of andere gehaaide middenstander je een poot uitdraait. Romantiek hoeft helemaal niet duur te zijn. Het gaat om jou en je geliefde of anonieme crush, waar je zielsveel van houdt: daar moet je de nadruk op leggen, niet op de spullen. Toch is niks kopen zo goed als uitgesloten, en met een goedkoop cadeau moet je oppassen. De lijn tussen de übergeile bohemien en de gierige klootzak is namelijk nogal dun. Ik liep meerdere dagen door de stad op zoek naar goedkope cadeaus in verschillende categorieën. Mijn budget was máximaal vier euro en de grote vraag was: met welke cheap-ass cadeaus kun je nog net wegkomen, en welke zijn een no-go?

Het is overigens niet zo dat ik ook echt verstand heb van verstandig Valentijnsconsumeren. Meer dan een koopgids is dit stukje een uit de hand gelopen note-to-self, want zoals iedereen ben ook ik supergevoelig voor goedkope verkooptrucs. Er is dus een risico dat ik met handenvol rotzooi thuiskom. Maar het is oké, als ik er maar iets van leer, en ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben.

De klassieke trucs: Een ballon (2,53 per tien bij Partyballoon) of chocolaatjes (0,79 cent per stuk bij Candela)

Als het even kan proberen winkeliers je zoveel mogelijk mierzoet snoep te verkopen, alsof je geliefde aantrekkelijker wordt van diabetes, obesitas en uitgevallen tanden. Of ze slijten je plastic prullen waar je niks aan hebt, opgeleukt met een kitscherige verpakking. Een ballon ís zelfs zijn eigen kitscherige verpakking. Niet intrappen dus. Als je écht chocola wilt kopen geldt het adagium: less is more. Als je eenmaal aan een doosje begint, is dat binnen een uur op. Je kunt dus het best een chique doosje bonbons halen bij de speciaalzaak, en er één aan je geliefde presenteren vanuit je navel. Op deze manier kun je met een doosje tien Valentijnsjaren vooruit. Let wel even op de houdbaarheidsdatum en zorg dat je de plaatsing van de bonbons varieert. Het verrassingseffect als hij ineens in je oor zit zal groot zijn.

Hier zie je mijn door valentijnskapitalisme gehypnotiseerde gezicht.

Voor ballonnen moet je niet naar de speciaalzaak gaan. Juist niet, want dat is bij uitstek zo’n plek waar je verleid wordt tot nutteloze aankopen. Een ballonnenwinkel bezoeken is namelijk best wel een belevenis. Bedwelmd door het Valentijnsgeweld had ik bijna een enorme bos heliumballonnen gekocht, die daar de hele dag routineus gevuld worden vanuit mysterieuze groene gasflessen. Het hele plafond was bedekt met de glimmende bolle dingen, en ik kon niets anders denken dan “Ballon. Hebben.”. De prijs bij de kassa hield me gelukkig tegen: 14,50 per stuk. En ik mocht niet eens met de heliumballonnen buiten poseren, omdat ze blijkbaar zo waardevol zijn, dat de verkoopster te bang was dat ze wegwaaiden. Flauw. Je kunt overigens ook voor 2,53 tien normale, rode ballonnen kopen die je zelf op moet blazen, maar dat is een stuk minder spectaculair en je gaat ervan hyperventileren.



Bloemen: Bosje neprozen (3,99, Xenos) of een zak zaad (2,50 per stuk, vijf voor een tientje op de bloemenmarkt)

Bij de Xenos hebben ze een flink assortiment nutteloze dingen, en de fotograaf van dit stuk liet zich bijna verleiden tot het kopen van een rubber badeend met hartjes. Ze hebben ook karige bosjes rozen waarvan je op de foto al kunt zien dat ze nep zijn. Waarom zou je geen echte bloemen cadeau geven? En dan niet zo’n enorm dure bos van de bloemist, want die kun je ook na een week weer in de kliko gooien. Bij een bloemenmarkt of in een tuincentrum kun je gewoon een zakje zaad kopen. Pas op dat je Valentijn niet meteen afknapt op deze verhulde toespeling op het voortplantingssysteem van de man. Je kunt er beter een mooi geparfumeerde briefje erbij schrijven, om je zoete intenties te benadrukken. De prachtige, langzaam ontkiemende natuur in de vensterbank zal ervoor zorgen dat jullie liefde hetzelfde pad volgt. Een bloeiende toekomst wacht, of zoiets. Alleen jammer dat het (volgens de zaadverkoopster waar ik het aan vroeg) geen seizoen is voor rode rozen. Dan maar klaprozen. Alleen de meest neurotische botanicus ziet het verschil.

Romantische muziek: Tweedehands knuffelrock (2,50, Marktplaats.nl) of het allergoedkoopste cadeau (0,00, de krochten van je harde schijf)

Muziek is natuurlijk een geweldige sfeermaker. Als je met Valentijn een lief muziek-cadeau wilt geven, is het belangrijk dat dat een beetje kneuterig en gedateerd is, dat komt authentiek over. Er zijn genoeg speciale, hele slappe Valentijns-cds op de markt, maar dat zijn eigenlijk allemaal Knuffelrock-ripoffs. En omdat op de Knuffelrock-cds toch al jaren dezelfde muziek staat, kun je ook voor 2,50 een oude versie van die serie op Marktplaats kopen. Het enige waar je op moet letten is dat de bladzijden van het cd-boekje niet helemaal aan elkaar gekoekt zijn. Maar muziek kan nóg goedkoper, namelijk: gratis. Je hebt vast nog wel ergens wat (voor jou) nostalgische mp3’tjes van onduidelijke herkomst op je computer staan. Die recycle je tot een nieuwe afspeellijst met je beste liefdesnummers die enigszins passen bij je Valentijn. Dan deel je die via jullie gezamenlijke dropbox. Dat heeft naast de prijs én de superromantiek nog een voordeel. Muziek in de cloud kan, in tegenstelling tot een cd, niet kwijtraken: je goedkope gebaar van liefde gaat nooit meer verloren.

Het ludieke cadeau: Plastic hart (Flying Tiger, 2,99) of het runderhart, met bloed enzo (4 euro per kilo bij Kema slager)

Bij het uitpuilende plasticparadijs Flying Tiger verkopen ze het allerergste cheape Valentijnscadeau dat ik vandaag gezien heb. Een plastic hart à 2,99. Het voelt vies en flubberig. Een beetje naar, maar ook weer niet choquerend genoeg om echt een statement te zijn. De beste reactie die je hier mee kunt uitlokken bij je geliefde is: “iewl, haha.” Vervolgens ligt dat ding jarenlang ergens te verstoffen in een la, voordat het op een gegeven moment weggegooid wordt en waarschijnlijk ergens in de plasticsoep belandt. ECHT NIEMAND HEEFT ER IETS AAN ALS JE DIT KOOPT. Het enige wat je er misschien mee kunt doen is een discussie over orgaandonatie aanzwengelen met je geliefde. Dat is natuurlijk altijd relevant, maar het kan veel spectaculairder dan door een prul te kopen. Als je je hele Valentijnsdiner wilt doorbrengen met maatschappelijke discussies, koop dan gewoon een runderhart à vier euro per kilo bij de ambachtelijke slager. Het is heftig en bloederig, en je hebt de hele avond wat om op te kauwen.

Ultieme romantiek-topper: een explosie van liefde (Action, 0,99 euro)

Het meest romantische cadeau dat ik vandaag ben tegengekomen draagt ook absoluut niet bij aan het oplossen van de plasticsoep. Maar het is wel écht het meest romantisch. Voor goedkope prullen ben je bij de action aan het goede adres, dat wisten we natuurlijk al. Maar naast de voorspelbare hartjeschocolaatjes in een hartjesdoosje, hebben ze ook een partypopper met hartjesconfetti. Voor 99 cent bezorg je je Valentijn een letterlijk onvergetelijke dag. Schep een fijne sfeer met kaarslicht en wijn en voer de spanning richting het geven van het cadeau op. Op het moment suprème haal jij je partypopper tevoorschijn, je schreeuwt: “Fijne Valentijn!” en BOEM! de hele kamer ligt onder de liefdessnippers. Reken maar dat je bae de komende tien tot twaalf jaar bij het stofzuigen aan je denkt, als hij of zij weer een confetti’tje vindt tussen de kussens van de bank. En zelfs als het tot een breakup komt is er nog steeds kans dat je toekomstige ex-schoonmoeder een glinsterend hartje in haar haar vindt op de babyshower van je toekomstige ex en zijn/haar nieuwe vlam in hun nieuwe liefdesnest. Melancholische gevoelens gegarandeerd: de Valentijnspartypopper van de Action staat symbool voor de eeuwige liefde.

Ultieme uitmaak-cadeau (ca. 2 euro bij de supermarkt)

Mocht je zelf degene zijn die het uit wil maken, dan is Valentijn een prima moment. Elk moment eigenlijk, want hoe langer je met dat voornemen blijft rondlopen, hoe pijnlijker de hele situatie wordt. Als je het wilt uitmaken door middel van een goed geplaatst Valentijnscadeau (wat best lullig is overigens), geef dan geen honderden euro’s uit aan compenserende, verzachtende cadeau’s. Koop gewoon lekker deze doos tissues à ongeveer twee euro, zet hem op een goed vindbare plek en zorg dat je zelf ergens ver weg in een obscure kroeg zit als je het beslissende Whatsappje stuurt. Dan weet je tenminste zeker dat het nooit meer goedkomt.

