Dit zijn volgens de wetenschap de mensen die het allermeest liegen

“Als je graag de waarheid wil horen, praat dan met single vrouwen die ouder zijn dan zeventig.”

Mensen die je niet aankijken of die verhalen vertellen vol gekke details, we denken meestal dat we een leugenaar er zo uit kunnen pikken. Blijkbaar liegt 60 procent van de mensen minstens één keer in een gesprekje van tien minuten, dus grote kans dat ook jij zit te luisteren naar halve waarheden.

Momenteel verdiept een groep professoren van de universiteit van Curtin (in West-Australië) zich in de kunst van het liegen, en dat doen ze onder meer met een door hen ontworpen tabel waarin de meest oprechte personen worden gescheiden van de kletsmajoors.

Het onderzoek, dat binnenkort gepubliceerd wordt in de Journal of Business Research, definieert ‘grote’ leugenaars als mensen die 12 of meer lulverhalen per jaar vertellen. Ook ontdekten ze dat 13 procent van de mensen verantwoordelijk is voor 58 procent van alle leugens die er worden verteld – dat betekent dus dat 10 procent van de gehele bevolking verantwoordelijk is voor meer dan de helft van alle leugens ooit.



Mensen liegen het allermeest tegen zichzelf.

De onderzoekers vonden twee kerngroepen onder de grootste liegbeesten, die ze destilleerden uit de 3349 deelnemers die meededen en die afkomstig waren uit “verschillende inkomensgroepen, etnische achtergronden en verschillende plekken” in de VS.

De eerste groep gaat over mannen die single, laagopgeleid, anti-sociaal en kinderloos zijn, en geen huis bezitten maar een woning huren. De tweede groep van grootste bedriegers zijn vrouwen die getrouwd, jong, gezond en anti-sociaal zijn en wel een huis bezitten. Oudere single vrouwen van boven de zeventig zijn de mensen die het minst liegen. Professor Woodside denkt dat dit komt doordat deze groep “graag mensen wil helpen, zelfs als de waarheid pijn doet.”

Natuurlijk betekent het niet meteen dat je wel of geen leugenaar bent als je je in een van bovenstaande profielen herkent. “Aan de hand van iemands gender kun je niet zeggen of je te maken hebt met een leugenaar,” zegt Woodside, “maar gender heeft wel te maken met bepaalde liegpatronen onder de grootste leugenaars, en sommige van deze patronen zijn uniek voor mannen en anderen weer voor vrouwen.”

Om een bedrieger te kunnen ontmaskeren raadt Woodside aan om vooral de tijd te nemen. “Kijk naar wat ze doen versus wat ze zeggen te zullen doen,” vertelt hij aan Broadly. “Want mensen liegen het allermeest tegen zichzelf.”

“Als je behoefte hebt aan de waarheid, praat dan vooral met single vrouwen van boven de zeventig,” zegt Woodside, waarmee hij refereert aan de ontdekking dat vijf van de zes oudere mensen “je de waarheid zullen vertellen”.

En als laatste vertelt Woodside: “We kennen onszelf behoorlijk slecht, maar veel mensen denken dat dit wel meevalt. Dat alleen al is waarschijnlijk de grootste leugen die we onszelf voorhouden.”

