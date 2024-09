De vrouw die de Breaking Bad-meth maakte verkoopt het voor een prikkie in haar snoepwinkel

Een zakje van Amerika’s bekendste meth kost in Albuquerque maar een dollar.



Deze beruchte ‘Blue Sky’, de meth die Walter White in Breaking Bad maakte, houdt je alleen geen week lang wakker. Het is maar kandijsuiker, maar de klanten van The Candy Lady’s malen daar niet om.

Videos by VICE

De laatste aflevering van Breaking Bad stamt al weer uit 2013, maar het plaatsje waar de serie zich afspeelt, Albuquerque, plukt nog steeds de vruchten van het succes. Zo is er een winkel die “Blue Sky”-donuts verkoopt en is er een campertour langs alle opnamelocaties. We hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat de serie over een doodzieke scheikundeleraar die in meth-imperium opbouwt het plaatselijke toerisme wonderen heeft gedaan. Debbie Ball grapt dat het grootste positieve effect van de populariteit van de serie is dat mensen eindelijk begrijpen dat New Mexico geen onderdeel van Mexico is.

Voor de deur van The Candy Lady in Albuquerque. Alle foto’s door auteur

Ball, 65, zit aan een ijzeren tafeltje voor haar snoepwinkel terwijl ze van haar hamburger eet. Voor Breaking Bad kwam de helft van haar klanten uit de buurt. “Nu is alles anders,” zegt ze. “Nu zijn 75% van mijn klanten toeristen die voor Breaking Bad komen.”

Debbie Ball, eigenares van The Candy Lady, maakt een lading Blue Sky.

Ball zag haar kans en gaf haar hele winkel een Breaking Bad-thema. Ze verkoopt nog wel steeds zelfgemaakte drop, caramel, toffees en anders snoep, maar buiten haar winkel staat een bord met daarop “The Bad Candy Lady, Breaking Bad, The Experience.” In haar winkeltje kun je t-shirts, shotglazen en schorten met daarop de koppen van Walter White en Jesse Pinkman kopen. Achterin de winkel kun je op de foto met Walter Whites karakteristieke hoedje, zonnebril en een schort met daarop “Let’s Cook, Bitches” met een schaal met blauwe nepmeth.

Ball die haar winkel opende in 1980 en snoep en chocolade leerde maken van haar moeder, maakte de nepmeth voor de eerste twee seizoenen van Breaking Bad. De filmcrew kwam bij haar uit omdat ze ervaring had met het maken van snoep voor tv-series en films. Zo had ze al meth gemaakt voor de serie Shameless en een van de honderden films die Steven Seagal elk jaar uitbrengt – geen idee welke.

Ball maakte de fake meth voor de eerste seizoenen van Breaking Bad

De eerste meth die ze maakte was doorzichtig. De karakteristieke blauwe kleur kwam pas later. “De crew vroeg welke kleur ik het kon maken waarop ik antwoordde ‘elke kleur je die maar kunt bedenken,’” zegt Ball. “Vince Gilligan koos uiteindelijk voor hemelsblauw, een prachtige keuze.”

Na het tweede seizoen gingen de makers van Breaking Bad in zee met iemand anders om de blauwe meth te maken. “Ze kochten het van iemand anders, maar dat maakte het me niet zo veel uit. Niemand in deze stad gaf iets om die serie,” vertelt Ball over de eerste twee seizoenen die bij lange na niet zo’n grote hit waren als de latere seizoenen.

Het originele meth-snoepgoed was kleurloos

Vanaf het vijfde seizoen begon de serie echt populair te worden. Toen ze hoofdrolspeler Bryan Cranston David Letterman een ziplocje met meth zag geven tijdens the Late Show, besloot ze het zelf te gaan verkopen.

“The Candy Lady” werd een nationale bekendheid nadat een lokale tv-zender haar en andere verkopers interviewde over hun succes met Breaking Bad-producten. Haar verhaal verspreidde zich als een lopend vuurtje en de daaropvolgende dagen werd ze geïnterviewd door de Associated Press en de Washington Post.

Ball verkoopt zakjes methsnoep voor een dollar per stuk

Ball heeft geen copyright op het snoep, maar AMC (de zender van Breaking Bad) heeft dat ook niet. Ze krijgt nog steeds vragen van klanten of ze op hun zakjes kon zetten dat het officiële Breaking Bad-merchandise is; dat weigert ze. “Dat slaat nergens op,” zegt Ball. “Het is alsof je een zakje wiet gelabeld wilt hebben.”

Niet iedereen is het eens met haar methsnoep. In 2012 publiceerde de Albuquerque Journal boze brieven van lezer, waarin een lezer het snoep als “een slecht voorbeeld voor kinderen” omschreef. En in 2014 werd een groep basisschoolkinderen geschorst omdat zij het snoep mee hadden genomen naar hun klas.

Ball verkoopt ook huisgemaakte fudge, drop en karamel

Ball ziet Breaking Bad als een waarschuwing. Elke dag komen er ouders met kinderen in haar winkel en dan vertelt ze hen dat ze Breaking Bad samen met hun kinderen moeten kijken. Sommige ouders reageren vol ongeloof. “Als je met je kinderen over de show praat zullen ze snappen dat het gaat over de gevolgen van je acties. Mijn jongste klant van zeven vertelde, ‘Ik heb van Walter White geleerd dat nooit in mijn leven drugs ga gebruiken.’”

Ball heeft vaker te maken gehad met controverse en ze is er niet bang voor. Ze werd bekend door een stuk dat een recensent schreef over haar seksueel getinte snoep. Het werd een drukte van jewelste doordat iedereen haar chocopiemels en kersenvagina’s moest zien.

The Candy Lady staat vol met merchandise uit Breaking Bad

Leden van een een locale kerk protesteren tegen haar winkel en zelfs mensen van de plaatselijke gemeente probeerden haar weg te krijgen. Maar omdat zij geheel volgens het bestemmingsplan handelde, lukte dat niet.

“We maken te weinig plezier in ons leven,” zegt Ball.

Nog voor Breaking Bad stond Ball al gekend om haar gewaagde snoepgoed

De snoepmaker mist de goede ouwe tijd, toen mensen minder snel op hun tenen waren getrapt. “Ik wil gewoon wat lol beleven met mijn snoep,” vertelt ze.

“Mensen weten niet meer hoe ze moeten lachen. Ze hebben geen gevoel voor humor meer. Kijk hoe het er in de wereld aan toe gaat: iedereen wil beledigd zijn. Je kan nergens meer grappen over maken. Seks en drugs, kunnen niet meer. Toen ik jong was namen we alles zoals het kwam.”