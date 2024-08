Dromerige foto’s van de Chinese zwemclub aan de Noord-Koreaanse Grens

Toen hij vorig jaar december in het Chinese Dandong aan het werk was, ontdekte fotograaf Elijah Hurwitz een groep zwemmers die hun baantjes trokken op een onwaarschijnlijke plek: in de Yalu-rivier. Dat is een rivier van ruim 800 kilometer lang die stroomt tussen de Chinese provincie Liaoning en Noord-Korea. De groep noemt zichzelf de Yalu-rivier zwemvereniging, en sommige leden zwemmen al twintig jaar samen.

“De beste zwemmers steken soms de rivier over en rusten uit in het ondiepe water bij Sunuiju, in Noord-Korea, voordat ze terugzwemmen. Niemand met wie ik heb gesproken heeft ooit problemen gehad met de Noord-Koreaanse grenswachten,” zegt Hurwitz. “Zolang ze in het water blijven worden ze met rust gelaten.”

Toen Hurwitz voor het eerst zag dat er mensen in de rivier zwommen, was het buiten -17 graden, zo koud dat zijn camera nauwelijks werkte. Maar de zwemmers trokken gewoon hun baantjes gewoon in de halfbevroren rivier. De meesten droegen geen wetsuits.

“Hun brede lach en levenslust stonden in scherp contrast met het barre Noord-Koreaanse landschap aan de overkant van het water, en de dreiging die daar vandaan komt,” zegt Hurwitz.

Hoewel veel Chinezen die in de buurt van de grens wonen in eerste instantie terughoudend waren om in deze gespannen tijden met een buitenlander over Noord-Korea te praten, won de fotograaf uiteindelijk hun vertrouwen. “Natuurlijk zijn de inwoners van Dandong bang,” legt Hurwitz uit. “Ze wonen zo dicht bij de grens dat ze de aardbevingen konden voelen die naar verluidt werden veroorzaakt door ondergrondse kernproeven. Maar voor de mensen die aan de grens wonen gaat het leven gewoon door, en de zwemmers zijn onverschrokken.