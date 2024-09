Dronken atomen dansen een felgekleurd gezicht bij elkaar

Een dronkemanswandeling kent iedereen. Maar wat je misschien nog niet weet is dat er een natuurlijk verschijnsel bestaat dat verdacht veel lijkt op jouw bezopen gezwalk, waarbij deeltjes grillig allerlei kanten op bewegen. Dat heet de browniaanse beweging. De Zweedse motion designer Anton Woll Söder probeert dat verschijnsel te visualiseren in zijn video Reaction, die hij maakte in samenwerking met CypherAudio. Dit doet hij door microben te stimuleren met muziek, zodat ze op chaotische wijze vormen maken die verdacht veel lijken op het menselijk lichaam.



De video is gemaakt met 3D-scans van hoge resolutie, die zijn gemixt met surrealistische, kleurrijke vormen. “Ik ben altijd groot fan geweest van heldere en uitgesproken kleuren. Met dit project wilde ik een levendiger project creëren dan ik eerder maakte,” vertelt Woll Söder. Het resultaat is een mensenlichaam dat wordt gevormd door spastisch bewegende geometrische figuren.



Videos by VICE

Bekijk de talloze klodders kleur van Woll Söder langzaam tot leven komen in de video hieronder:

Op de website van de kunstenaar vind je meer werk.