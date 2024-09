In première: Dua Lipa – ‘Last Dance’

Nadat Dua Lipa in oktober vorig jaar haar single Be The One uitbracht, heb ik er minstens eens per week naar geluisterd, en dan viermaal achter elkaar. Haar glossy popsynths en haar ietwat hese stem zijn zo verslavend dat ze het met gemak schopte tot mijn lijst met favorieten van 2015, en tot de BBC Sound of 2016-selectie.

En dus zijn we verguld met trots dat we hieronder haar nieuwe, derde single in première mogen laten gaan. Op Last Dance klinkt de Londense 20-jarige als een mini-Rihanna: stoer en gepolijst, en met een stem die zowel krachtig als kwetsbaar kan zijn. Het liedje heeft ze in Toronto opgenomen samen met Talay Riley en geproduceerd met Koz. Dua vertelt: “Ik had heimwee en ik was moe. Ik voelde me kwetsbaar, maar voelde wel dat dit het moment was om over mijn gevoelens te schrijven. Elke keer wanneer ik de track hoor, word ik teruggeworpen naar die tijd en naar dat gevoel. Het is iets magisch.”