Een Amsterdamse snorder over wat illegaal taxiwerk schuift en snuif verkopen

Een snorder is een illegale taxichauffeur. Volgens de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport rijden er steeds meer rond: alleen al in de hoofdstad tussen de 1.500 tot 2.000. Vooral in stadsdeel Zuidoost rijden er veel snorders rond. Het openbaar vervoer laat er te wensen over, en bovendien wonen er veel mensen uit landen als Ghana en Suriname, waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen legale en illegale taxi’s. Tel daar nog bij op dat een erkende taxi of een Uber al gauw drie keer zo duur is als een snorder, en je snapt de keuze.

Omdat ik wil weten wat een snorder nou eigenlijk verdient en hoe hij klanten werft, liet ik me op een vrijdagavond na het stappen naar mijn huis in Zuidoost brengen door de 44-jarige Surinaamse snorder Raymond*. Ik vind hem in de buurt van de Handboogstraat in het centrum van Amsterdam. Omdat ik van vrienden had gehoord dat je hier makkelijk een gestolen fiets kan kopen, leek het me logisch dat je er ook wel een illegaal taxiritje kon regelen.



Raymond windt er geen doekjes om: de rit kost niets als ik even met hem zoen. Gratis cocaïne is ook geen probleem, mits ik dezelfde avond nog met hem naar bed ga. Als ik Raymond vraag of dit gebruikelijke voorstellen zijn onder snorders lacht hij. “Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben nou eenmaal een beetje stout.” Ik besluit niet in te gaan op zijn voorstel, maar vraag wel of hij de volgende dag wil afspreken om te praten over zijn beroep.



VICE Money: Hoi Raymond, hoeveel ritjes maak je per week?

Raymond: Ik heb er minder dan vroeger. Ik werk graag dicht bij huis en de verbinding tussen Zuidoost, waar ik woon, en de stad is beter geworden. Omdat er minder werk was, ging ik er ook andere dingetjes naast doen. Ik rijd dus niet meer elke dag, maar ik heb wel een aantal ritjes per week.



Videos by VICE

Hoe kom je aan klanten?

Ik vind ze na het uitgaan in de stad en ik heb inmiddels een vast netwerk van mensen die me bellen. Veel mensen krijgen mijn nummer via via. Overdag kun je me bellen voor de duurdere ritjes, bijvoorbeeld naar Utrecht of Rotterdam. Voor 40 euro rijd ik je naar Utrecht, voor 150 naar Rotterdam en terug. ‘s Nachts rijd ik kortere ritjes, omdat er dan minder vraag is naar lange ritten. Voor 5 à 10 euro breng ik mensen na het uitgaan naar huis.

Waarom ben je geen gewone Uber- of taxichauffeur?

Ik doe het liever illegaal, want dan hoef ik geen belasting te betalen. In Nederland betaal je namelijk te veel belasting, en dan heb ik het nog niet eens over het ziekenfonds en de hoge huurprijzen. Als je het hoofd boven water wil houden, heb je geen keus: je moet wel iets illegaals doen.



“Ik rijd nog weleens naar België. Dat doe ik voor 300 euro als ik je niet ken. Aan een leuke dame vraag ik 50 euro en seks in de auto.”



Hoeveel verdien je per maand?

Het wisselt. Als snorder zo’n 600 euro per maand, maar ik verkoop ook weleens een snuif – daar verdien ik ook zoiets mee. Daarnaast krijg ik een bijstandsuitkering van zo’n 800 euro. Alles bij elkaar verdien ik zeker wel lekker. Ik kom niks tekort: ik kan leuke dingen kopen, zoals mooie uitgaanskleren of gouden sieraden. Dat goud koop ik niet voor mezelf, maar liever voor een leuke dame. Ik wil vrouwen laten zien dat ik veel te bieden heb. Qua onkosten is het goed te doen. De auto kost me 200 euro per maand aan verzekering en benzine.



Als ik een taxi wil nemen, waarom zou ik dan voor jou kiezen?

Omdat ik goed ben voor mijn klanten. Ik noem ze liever vrienden. Als je ergens heen moet en het is in de buurt, doe ik het ook weleens gratis. Ik ben goedkoper dan taxi’s en Ubers: ik heb geen meter, dus ik verzin zelf de bedragen. Die zijn afhankelijk van hoe graag ik je mag. Als ik je mag, reken ik niet veel. En als je een leuke vrouw bent, hoef je nooit te betalen. Dan hoef je me alleen een beetje te verwennen.



Je hebt dus geen vaste prijzen?

Nee, ik verzin maar wat. Als ik je echt aardig vind, rijd ik je gewoon naar Hilversum en dan vraag ik of je twee tientjes in de tank wil gooien. Dan regelen we het zo. Als ik je niet goed ken, dan vraag ik voor diezelfde rit gewoon 50 euro cash.



Hoe ver wil je maximaal rijden?

Ik rijd nog weleens naar België. Dat doe ik voor 300 euro als ik je niet ken. Aan een leuke dame vraag ik 50 euro en seks in de auto. Als je met me naar bed gaat en lief voor me bent, krijg je korting. Maar ik moet je wel een beetje kennen: ik ga niet zomaar met iedere vreemde naar bed. Ik ben geen vrouwenjager.

“Je wordt alleen gepakt als je je laat leiden door hebberigheid. Je moet alleen ritjes geven aan mensen die je vertrouwt – het is een onderbuikgevoel.”



Wat doe je naast snorderen?

Ik verkoop dus weleens een snuif. Alleen coke, geen andere drugs. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk als kistdrager. Dat is een roeping: ik droomde een keer dat ik kistdrager moest worden, dus dat deed ik. Ik draag kisten bij uitvaarten door het hele land. Maar als het om verdienen gaat: mensen bellen me voor een snuif of voor een rit.



Bouw je eigenlijk een pensioen op?

Mijn pensioen wordt afgetrokken van mijn uitkering. Dus dat zit wel snor, haha. Ik wil rond mijn 65ste met pensioen gaan, maar als ik nog kracht in mijn lichaam heb, werk ik gewoon door. Dan heb ik extra geld, dat is altijd fijn – al ben ik dan 80.



Ben je ooit gepakt?

Nee. En ik doe dit al een jaar of tien. Je wordt alleen gepakt als je je laat leiden door hebberigheid. Je moet alleen ritjes geven aan mensen die je vertrouwt – het is een onderbuikgevoel. Collega’s van me die hebberig zijn, die worden wel gepakt. Ze luisteren niet meer naar hun gevoel en willen gewoon zoveel mogelijk geld. En dan laat je dus undercoveragenten instappen.

Wat deed je voordat je snorder was?

Ik heb een tijdje bij een brillenbedrijf gewerkt en op een bloemenveiling. Ik denk er weleens over om weer met bloemen te gaan werken. Dat was echt geweldig: ik hou van bloemen.

“Als je met een snorder meerijdt, heb je een stille afspraak dat je geen klant bent, maar een vriend.”



Vraag je je weleens af of het wel ethisch is om snorder te zijn?

Jawel, maar ik denk dat ik het goede doe. Alles is voorbestemd. We hebben allemaal een missie en dit is blijkbaar de mijne – dat heeft God bepaald. Ik denk dat mensen vermoorden het enige is dat echt onethisch is, en dat heb ik nooit gedaan. Dat is het belangrijkste. Ik doe niemand pijn. Alleen tijdens de seks straf ik weleens een schatje.

Wat doe je als je wordt aangehouden?

Als je met een snorder meerijdt, heb je een stille afspraak dat je geen klant bent, maar een vriend. Op het moment dat je politie ziet staan, spreek je nog even naar elkaar uit dat je tegen de politie zegt dat je vrienden bent. Maar ook daarom neem ik mensen mee die ik vertrouw.



Blijf je dit werk in de toekomst doen?

Het liefst ga ik op een dag weer werken op de bloemenveiling. Dat is relaxed. Dan blijf ik er trouwens wel af en toe een snuif of een ritje bij verkopen, maar minder. In elk geval niet meer ‘s nachts. Ik wil tijd kunnen besteden aan mijn vriendin, mocht ik die een keer krijgen. Want als je altijd maar ‘s nachts op pad bent om ritjes en snuiven te verkopen, ligt je vriendin zich ondertussen in bed te vervelen. En dat wil je niet.



Bedankt, Raymond.



*De naam Raymond is wegens privacyredenen gefingeerd. De echte naam is bij de redactie bekend.

Illustratie door Titia Hoogendoorn



—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: