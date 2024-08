Een clubgids voor introverte mensen

Dit artikel verscheen eerder op THUMP

Hallo, mijn naam is Anna en ik ben introvert. Ik hou van elektronische muziek en rondhangen met vrienden. In tegenstelling tot wat je denkt, betekent introvert niet dat je asociaal bent. Eigenlijk betekent het gewoon dat ik mijn energie van binnenuit moet halen, in plaats van extern, van andere mensen. Waar een extravert aan zijn trekken komt door te praten met vreemden in een bar, haal ik die van mij uit, zoals psychologen het noemen, ‘eenzame bezigheden’. Zoals het schrijven van een essay over introvert zijn en clubben.

Zoals veel introverte mensen, vind ik gesprekken over koetjes en kalfjes niet alleen saai, maar ook fysiek uitputtend. Feesten waar ik bijna niemand ken, kunnen voor mij extreem slopend zijn. Dus ook al lijken clubs geen prettige omgeving voor een introvert, zijn er toch manieren om te zorgen dat je persoonlijkheid je niet in de weg staat bij dingen die je graat wil doen. Zie hier mijn kleine, maar serieuze gids om te clubben als je introvert bent.

1. Ga alleen als je echt veel zin hebt

Je comfortabele huis verlaten is alleen leuk als er een dj draait die je graag wilt zien. Als je naar een doorsnee clubavond gaat, sta je voor je het weet in een donkere ruimte met kutmuziek, terwijl er iemand in je oor schreeuwt.

2. Ga met een klein groepje

Ik vind het verschrikkelijk om uit te gaan met grote groepen of mensen die ik niet goed ken. Mijn vrienden zullen niet als een stel bloedzuigers mijn energie opslurpen, want die kennen me goed.



3. Hang nog even thuisvoordat je uitgaat

Neem de tijd om je klaar te maken voor de avond. Socializen als introvert is een constante cirkel van interactie met mensen en even rust nemen. Bereid je daarom goed voor. Neem een lekkere douche, luister naar leuke muziek en schenk een fatsoenlijke gin-tonic voor jezelf in.

4. Kies de pre-party

Het ergste van een avondje uitgaan is een lange inleiding. In een overvolle bar praten met mensen over niks, ontneemt mij alle plezier. Tegen de tijd dat we naar de club gaan, heb ik er al geen zin meer in, en wil ik het liefst naar huis. De oplossing: kies zelf de bar uit. Zorg dat je afspreekt op een plek waar het niet zo druk is.

5. Ga zo snel mogelijk naar de dansvloer

De warme, knusse cocon die ‘de dansvloer’ heet, is de enige reden dat je door deze hel gaat. Geniet ervan. Laat het over je heen komen. Wiebel zachtjes op de muziek. Luister er goed naar. Je hoeft niet met iedereen te praten – je hoeft niet eens iemand aan te kijken.

6. Als je weg wil, ga dan gewoon

Voel je niet schuldig, niet elke avond is episch.

7. Ga afteren bij een vriend

Je hebt het al ver geschopt, dus beloon jezelf met een afterparty. Je kunt er diepe gesprekken voeren met je vrienden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben introverte mensen geen hekel aan praten met anderen. We genieten net zo goed van een pretentieus pseudofilosofisch debat met een goede vriend. En waar kan dat beter dan op het dak van een vriend om vijf uur ’s ochtends

8. Voel je niet kut als je de volgende dag al je plannen afzegt

Je moet jezelf weer opladen. Niet alleen vanwege de kater. De tijd die je alleen doorbracht voordat je op stap ging, heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat je de avond hebt overleefd. Zet je telefoon op stil, zet Kiasmos op en geniet van je heerlijke eenzaamheid.

