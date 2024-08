Een overzicht van alle dronken types die je ooit gaat tegenkomen

De allermooiste tijden van het leven beleef je – voornamelijk – in de nacht, en vaak gaat dat gepaard met een zeer beschonken toestand. Bij sommige mensen is dat nog enigszins gematigd – die mensen kunnen de verhalen van de vorige avond nog glashelder herinneren. Maar bij anderen werkt dat anders, zoals bij bijvoorbeeld mijn huisgenoot, die zichzelf af en toe hele delen van de avond niet meer kan herinneren. Hoewel het achterover slaan van verschillende alcoholische versnaperingen voor iedereen een andersoortige uitwerking heeft, hebben veel mensen wel een bepaalde, op niet mis te verstane wijze dronkenschap. De stereotype dronkaards, die elke keer weer dezelfde bezopen fratsen uithalen – zoals dronken smsjes sturen naar de eigenaar van de hond waar weleens op wordt gepast, of bijvoorbeeld binnengelaten worden in je eigen huis door de politie, omdat je je sleutels kwijt was en toen maar de deur probeerde in te slaan. Hier is een overzicht van aaaalle dronken types die je ooit gaat tegenkomen.

De kwaaie dronkaard

Dit mens is het liefste, meest bedachtzame mens in nuchtere toestand, maar de meest vreselijke mopperkont na een paar wodka cola achterover te hebben gegoten. Een vriendin van mij organiseerde een keer een feestje op Koningsdag, en omdat onze beste vrienden volgens haar veel te laat waren, kregen ze als warm welkom een wodkafles naar hun hoofd gelazerd. Even later moest een ziek geworden bezoeker van het feestje PER SE een snuif nemen, want dan zou ze zich snel beter voelen en het feestje niet verhaspelen.

De kleptomaan

Het is drie uur ’s nachts, je bent aan het nippen aan een jenever en hebt samen met je vrienden een dronken gesprek met de stamgast van de kroeg waar je bent, over zoiets als het evolutionaire nut van chagrijnig zijn. Opeens valt het je op dat de kroeg er een stuk leger uitziet dan wanneer jullie binnenkwamen. Als je samen met je vrienden naar huis fietst hangt er een tas aan een van de fietsen die vol zit met nepplanten, een aansteker, foto’s van de kroegeigenaar met bekende Nederlanders, een beeld van een hobbelpaard, een doos Flügel, zout en peperstellen, petten, kaarsenhouders, rollen toiletpapier en drie nieuwe glazen. De volgende dag krijg je een smsje van de kroegbaas dat hij HEUS WEL WEET WIE HET HEEFT GEDAAN en een nieuwe doos Flügel op zijn bar verwacht – waar jij uiteindelijk voor moet opdraaien. Helaas!

Je dronken moeder

Vanaf een bepaalde leeftijd is het best netjes om ook je ouders uit te nodigen op je verjaardag. Maar er is bij uitstek één omstandigheid waarop je geliefde moeder zich – op de een of andere manier – bevoegd voelt om zeer dronken te worden, en dat is nou juist je verjaardag. Dat betekent ook dat je moeder na twee pils in geuren en kleuren vertelt hoe vreselijk grappig zij het vond toen die keer dat je je vingers aan elkaar had geniet of die keer dat je op de cavia van de buren was gaan zitten. Een paar tellen later staat ze met een bezweet hoofd salsa te dansen op een nummer van Kendrick Lamar en vervolgens probeert ze alle nummers van ABBA aan te vragen bij de dj. Je vrienden vinden het fantastisch, maar jij denkt volgend jaar nog een keertje na voordat je je moeder weer een uitnodiging stuurt.

Vrolijkerd

Dit toonbeeld der beschonkenheid houdt ontzettend van nodeloos veel drank, en de vrolijke inborst die dit mens al eigen is wordt dan alleen maar uitvergroot. Na vier pils mag je je opmaken voor complimentenbommetjes en een hoop liefde die je kant wordt opgeslingerd, want jij bent toch echt wel de allerbeste vriend, waar dit drankorgel – zelfs nadat je hebt gezegd dat ze vreselijk uit haar muil meurt – godsgruwelijk veel van houdt.

De Britse toerist

Het komt vaker voor dan je zou willen dat je met je fiets en dronken neus in een club in de ‘partystreet’ van je stad een tekst van Justin Bieber aan het bulken bent met je vrienden. Maar die feeststraat is helaas ook een plek waar Britse toeristen als een stel toeterzatte mieren krioelen, die erop azen om een leuk gesprek te beginnen met een local. Voor je het weet ben je bij een souvenirwinkeltje slippers aan het kopen, omdat je zo’n medelijden hebt met de Engelse vrouw die bij elke stap die ze zet niet alleen haar hakken van twintig centimeter lengte lijkt te breken, maar ook haar beschonken enkels.

De hysterische jankerd

Er zijn mensen die na een paar pilsjes hartstikke vrolijk worden, en dan even kunnen vergeten dat ze al drie maanden zonder werk zitten, of dat hun relatie van vijftien jaar met de allergrootste lompe druiloor gisteren is uitgegaan. Maar er zijn ook mensen met wie het prima gaat, maar die na een druppeltje alcohol opeens vreselijk geroerd zijn over de kleinste dingen. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die een keer moest huilen bij een kebabzaak omdat de döner op was, of haar tranen niet kon bedwingen omdat het op Bevrijdingsdag te druk was in de supermarkt.

De plotselinge intellectueel

We hebben allemaal iemand in onze vriendengroep die in het dagelijks leven gewoon houdt van gnuiven over de flinke memmen van oma Ria, maar na een paar pils dronken genoeg is om opeens whiskey lekker te vinden. Hij weet je avond te verstieren door urenlang een betoog over de achterliggende gedachte van het complete oeuvre van Houellebecq in je oor te tetteren, terwijl jij er met man en macht voor zorgt dat hij of zij niet met de snater op de grond smakt.

De dronken wokeridder

Het soort mens dat opeens voor de dag komt met een handjevol wokeverwijten: WAT VIND JIJ ER EIGENLIJK ZELF VAN DAT JE NIET ZOVEEL GEKLEURDE VRIENDEN HEBT? NOU!?

Het mens dat het onzin vindt om naar huis te gaan

Alles kent een einde, zo ook een feestje. Maar je weet dat je tegen dit type mens niet zomaar ‘ik ga naar huis’ moet zeggen. Deze zatladder vindt naar huis gaan namelijk het meest belachelijke, krankzinnige idee dat iemand ooit heeft bedacht. En als je in je hoofd haalt om eerder naar huis te gaan dan deze persoon, dan krijg je een pleidooi voor je kiezen waarin haarfijn wordt uitgelegd waarom mensen die naar huis gaan voordat het gaatje is bereikt nare parasieten zijn, die iedereens feestplezier verzieken door hun verstandige, maar verdorven keuze.

Het mens dat altijd OPEENS naar huis is

Waarschijnlijk om het parasietenbetoog van de bovenstaande vriend/vriendin lekker even te vermijden.

Het infantiele mens

Rond een uurtje of twee ’s nachts zie je je vriend of vriendin zijn tong fervent in iemands mond stoppen, en weet je dat de hommeles is begonnen. Niet veel later zitten jullie samen buiten, en binnen een paar minuten komt er alleen nog maar gebrabbel uit zijn of haar mond – en alles wat je voorstelt, zoals water drinken, wordt afgewezen met een mompel en een uitgestoken hand die ‘nee’ lijkt te zeggen. Enkele seconden later ligt dit mens op de grond, een beetje de baby uit te hangen. Ik heb weleens geprobeerd om zo’n baby op vier verschillende taxi’s te zetten, maar bij elke taxi werd-ie geweigerd omdat-ie straalbezopen was. Toen ik een taxichauffeur eenmaal zo ver had gekregen stuurde ik hem per ongeluk naar zijn oude huis, waar hij allang niet meer woonde en wat een taxirit van twintig minuten is. Later besefte ik me dat hij op vijf minuten afstand lopen van de plek waar we ons bevonden woonde. De volgende dag vertelde hij me dat hij uiteindelijk bij zijn deur stond, zijn sleutels kwijt was, de deur probeerde in te slaan, door de politie werd aangehouden, zijn sleutels vond, ontnuchterde, de deur opendeed en zwierig tegen de politie zei: “Fijne avond, heren.”

Het goudeerlijke mens

Toeterzat zijn heeft bij sommige mensen de uitwerking dat ze nét iets eerlijker worden dan gewenst. Het soort dat even geen filter meer heeft op gevoelens, en per ongeluk aan het meisje dat niet zijn vriendin is vertelt dat hij gek op haar is – en weleens aan een gebruikt tamponnetje ruikt.

Het karaoke-mens

Als de klok vier uur in de nacht slaat, is het tijd voor karaoke. En er zijn twee typen dronken karaoke-mensen. Namelijk, iemand die absoluut niet kan zingen en altijd Cher met Believe aanvraagt. Dat kan soms vermoeiend zijn voor de vrienden van dit beschonken mens, maar dit is tenminste wel gieren geblazen voor de toehoorders die met een pilsje in de hand deze publiekelijke afgang mogen aanschouwen. En dan heb je ook nog de akeligste persoon ooit, namelijk de persoon die écht kan zingen, Whitney Houston met I will always love you in de perfecte toonladders brult en de hele fun van karaoke voor alle toeschouwers behoorlijk verprutst.

De genadeloze versierder

Zowel mannen als vrouwen kunnen weleens een situatie compleet verkeerd inschatten als de keel is gesmeerd met een behoorlijk aantal hectoliters Jägermeister. Als de status zo bezopen als een torretje is bereikt wordt het vermogen om sociale signalen te verwerken en te interpreteren helaas in de spreekwoordelijke versnipperaar gestopt. Tegelijkertijd begint de tijd te dringen om nog iemand te kunnen regelen, want over een half uur sluit de club. Er wordt op willekeurige wijze iemand uitgekozen, namelijk iemand die heel erg dichtbij staat, omdat de vaardigheid lopen ook allang niet meer opgeroepen kan worden. Ongelukkigerwijs moet dat nou nét jij zijn. Op hoeveel manieren je ook nee probeert te zeggen, lukt het je niet om deze slappe zak weg te werken. Als hij op een gegeven moment met half openstaande ogen zijn speeksel per ongeluk in je gezicht spettert en je smeekt of hij alsjeblieft bij je achterop mag, sleurt je vriendin je mee naar de uitgang. Dank god voor vrienden.