Eindejaarsmix 2017: Max Abysmal

Tweede Kerstdag is veruit de leukste kerstdag. Een soort bonus is het, een dag waarop je kan ontbijten met restjes van het kerstdiner van gisteren. Al met al een prima dag, die dankzij deze mix van Max Abysmal nog een stukkie leuker wordt. Dus gooi je vette handen in de lucht en juich met volle mond. Veeg daarna je handen goed af, want je moet eerst een jointje draaien voordat je deze mix luistert. Nou ja, je merkt het vanzelf wel.



Noisey: Hey Max! Hoe was 2017?

Max Abysmal: Beter dan ik had verwacht, om meer redenen dan ik kan opnoemen. Ik heb geweldige mensen ontmoet en nieuwe vrienden gemaakt. Het festivalseizoen was fantastisch, ik heb gedraaid op Dekmantel en Lente Kabinet, dat was een droom die uitkwam. Ik heb mijn eerste internationale gigs gehad. Dit hele jaar was een zegen.



Wat heb je geleerd in het afgelopen jaar?

Ik heb geleerd dat het als dj het allerbelangrijkst is dat je echt achter de muziek die je draait moet staan. Je moet er liefde voor voelen. Iedere dj kan een plaat opzetten, maar je persoonlijke smaak als individu maakt je anders dan de rest. Ik denk dat er geen twee mensen op aarde zijn met precies dezelfde muzieksmaak.

Nou, je smaak komt duidelijk naar voren in je mix. Vertel er eens iets over?

Het is een verzameling muziek die me dit jaar geïnspireerd heeft en het is meer een luistersessie dan een mix om te luisteren voor je uitgaat. Het gaat heel rustig door allerlei stijlen heen, terwijl het tempo laag blijft. Ik denk dat je hier het beste naar kunt luisteren als je ’s nachts een stukje gaat fietsen.

Over ’s nachts fietsen gesproken, wat ga je doen met oud en nieuw?

Haha, er zijn zoveel opties. Ik zou het niet weten, ik hou er ook niet van om plannen te maken. Ik hoop dat ik ergens terecht kom waar veel vrienden en champagne zijn. Ik hoef niet te draaien dus ik kan lekker doen waar ik zin in heb.

Chill! En wat doe je op 1 januari?

Nou, ik hoop vooral dat ik het overleef! Ik moet afsluiten in De School op 2 januari. Waarschijnlijk ga ik daarom thuis zoveel mogelijk rust pakken, maar zoals ik al zei, hou ik er niet zo van om plannen te maken. De tijd zal het leren waar ik terecht kom en hoe erg de schade gaat zijn.

Tracklist:

Yves Tumor – Limerence

Susumu Yokata – Azukiiro No Koari

Sugai Ken – Denden

(interview with Paul McCartney)

Leo – Reconnaissance – –

RX-101 – The End of RX-101

Pablo’s Eye – AMB 8

Uakti – A Lenda

Interloper – Jura Load

Désaccord Majeur – Folk Us

Zerox Dreamflesh – Squids Can Fly

Shoc Corridor – Khartoum

Nuel – Vibration

Max Abysmal – Outro