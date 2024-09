Eindelijk is er een apparaat dat snoep voor jou op kleur sorteert

Iedereen weet dat de blauwe M&M’s de lekkerste zijn. De gele zijn daarentegen echt niet te vreten. Dat een pakje M&M’s eten dus altijd vooraf gaat aan een nauwkeurige selectie, is ook de jonge student Willem Pennings uit Eindhoven opgevallen. Omdat het sorteren van M&M’s kostbare eettijd wegsnoept, vond hij de snelste snoepjessorteermachine ooit uit.



Hij werd geïnspireerd door een youtubefilmpje dat al enkele jaren oud is, maar hij besloot dat er nog verbetering mogelijk was. “Toen ik het filmpje zag, dacht ik: dat kan ik ook, maar sneller én mooier”, vertelt Pennings aan Creators.

De machine sorteert twee snoepjes per seconde en een zakje van 300 gram is dus binnen de drie minuten netjes geordend. Ook de enkelingen die niet van chocolade houden, komen aan hun trekken, want de machine rangschikt ook Skittles op kleur. Volgens zijn website zit er een knopje op om te wisselen tussen de M&M- en Skittlemodus en op die manier vermijdt Pennings dat je partybowl verandert in Russisch roulette.

De sorteermachine is geen groot robotgedrocht met tien armen. Het apparaat is namelijk maar 25 bij 30 centimeter groot, dus het past perfect tussen je blender en je tosti-ijzer. Daarbij heeft hij de machine afgewerkt met een feestelijke twist: met kleurrijke led-lichtjes verandert het strakke witte apparaat ’s avonds in een feestelijk speeltje.

Alhoewel er veel geïnteresseerden zijn die de sorteermachine maar al te graag willen hebben, heeft de jonge student nog geen plan om deze te verkopen. “Ik heb te weinig tijd, dus het blijft voorlopig een hobby,” zegt Pennings.

Het maken van het apparaat kostte hem 500 euro, maar gaf hem een sorteermachine, een hele hoop ervaring en wereldwijde internetbekendheid in de plaats. “Zelf heb ik geen favoriete M&M,” verklapt hij tot slot aan Creators. “Alle M&M’s smaken toch gewoon hetzelfde?”

