Door het eten op seksfeesten ontdekte ik wat echt genieten is

Door mijn uitstapjes in de wereld van erotische feesten heb ik twee dingen geleerd. Eén: elke organisator van elke orgie ooit is ervan overtuigd dat een onbeperkt buffet één van de belangrijkste ingrediënten voor een geslaagd seksfeest is. Twee: het eten en drinken bij deze buffetten is meestal een goede voorspeller van hoe goed de seks gaat zijn.

Ik vind het leuk om te denken dat dit soort feesten voortborduren op eeuwen aan bats- en buffettradities. Dat elke avond teruggrijpt naar de lange avonden vol eten in het oude Rome, waar vreemden met elkaar dansten op fluitmuziek en seks hadden in gemarmerde achterkamertjes, terwijl gasten zich tegoed deden aan varkens- en kalfsvlees.

Moon City was mijn eerste ervaring met de combinatie seksclub en eetfestijn. Het is in wezen een seksbadhuis in de Parijse wijk Pigalle. Er is een bubbelbad, een tiki-bar, een sauna, een stoombad en er zijn talloze sekskamertjes. Bij binnenkomst krijg je een sarong met een Hawaïaans motiefje erop, een handdoek en drie condooms. Het bubbelbad van Moon City wordt bewaakt door een zwijgzame uitsmijter die naar het bordje met daarop ‘Geen seks in de jacuzzi’ wijst als een androgyn Oost-Europees trio ergens in de hoek van het bad het te gezellig krijgt. Je vindt er ook eenzaam uitziende jonge mannen die zich verschuilen in de stoomcabines, in de hoop dat iemand ergens een extra pik nodig heeft. Mijn tip: wees nooit de knapste persoon in de stoomcabine. Als dat wel zo is, ga dan weg.

Er zijn liggen stokbroden die aan het eind van de nacht vaak onaangeroerd en hard achterblijven – net als veel gasten

Het buffet van Moon City bestaat uit een hoop eenvoudige Franse gerechten. Er liggen stokbroden die aan het eind van de nacht vaak onaangeroerd en hard achterblijven (net als veel gasten), een selectie van brie en camembert, ratatouille en natuurlijk chocolademousse. De cocktails zijn een dodelijke, fluoriserend oranje combinatie van vruchtensap, Malibu en suiker. Je krijgt drie gratis glazen, maar drink met mate. Denk aan je arme geslachtsorganen, je maag en je geest.

Mijn partner en ik konden niet echt verleid worden door de keuken van Moon City en we vonden er ook geen interessante mensen. Elke keer dat we daar kwamen, was de kaas al gesmolten – en die geur combineert totaal niet met die van chloor en glijmiddel. Op seksgebied voelde het ook nooit helemaal goed; mijn partner glipte een keer langs de rij voor een gangbang en werd toen vriendelijk naar de gang geëscorteerd. Ik pijpte een keer een wildvreemde drie seconden in de sauna uit beleefdheid, maar het klikte nooit.

Les Chandelles is een iets luxere Parijse club die zich richt op geile zongebruinde yuppen en oude witte mannen in pak. Het is een besloten locatie (ik moest mijn hakken in de kleedkamer ruilen voor een paar door hen goedgekeurde nog hogere hakken). Het buffet bestaat onder andere uit foie gras en pasta met truffels. Als je echt wilt uitpakken, kun je 230 euro betalen voor een driegangendiner met een fles champagne.

Toen mijn partner en ik om 2 uur ‘s nachts aankwamen bij Les Chandelles waren we niet van plan om nog te gaan dineren. We hadden ons er al op ingesteld dat de toegangsprijs nogal hoog zou zijn, maar we waren aangenaam verrast toen we samen maar 35 euro moesten afrekenen. Enkele seconden later nam een jonge, aantrekkelijke Russische vrouw me apart om me te waarschuwen: “Pas op, het is DP-nacht [dubbele penetratie].” Geen wonder dat het zo goedkoop was om binnen te komen.



Net als het eten bij Les Chandelles zijn de klanten een beetje te decadent om van te kunnen genieten. Mijn partner werd door een zelfverklaarde zakenmagnaat in een gesprek over de financiële sector gesleurd. De meeste spanning in de club was te merken tussen de fluisterende jonge Russische vrouwen, die hun veel oudere Franse echtgenoten vergezelden.

CJ’s Townhouse in Glasgow was de eerste seksclub in het Verenigd Koninkrijk die ik bezocht. Mijn partner vindt het een van de beste plekken waar hij ooit is geweest. Als je aankomt, geeft CJ je een persoonlijke rondleiding. Beneden vind je de bar, een aantal kamers met banken, stripperspalen en de buffetruimte. Boven, voorbij het levensgrote standbeeld van Magere Hein in rode lingerie (een overblijfsel van een Halloweenfeestje), zijn zeven darkrooms.

Toen ik mijn partner zes van die broodjes achter elkaar naar binnen zag werken, werd ik daar niet heel opgewonden van.

CJ’s is een heel inclusief en erotisch feest. Het is goedkoper dan de meeste seksclubs en je kunt je eigen drank meenemen (alles wat je in een boodschappentas kunt dragen) en je mag zelf frisdrank achter de bar pakken. De hapjes van het buffet zouden niet misstaan in een Schots buurthuis. De laatste keer dat ik er was, waren er drie verschillende soorten chips, kleine varkenspasteitjes, worstenbroodjes en driehoekige sandwiches met ei en mayonaise. Toen ik mijn partner zes van die broodjes achter elkaar naar binnen zag werken, werd ik daar alleen niet heel opgewonden van.

Het eten bij CJ’s is volledig pretentieloos, net zoals de gratis frisdrank bij de bar. Het was niet erg sexy, maar dat komt omdat ze bij CJ’s voor een comfortabele sfeer willen zorgen voor een klein groepje mensen, dat even wil ontsnappen aan de meedogenloze seksuele jacht in de Schotse clubscene. Dat je zelf drank mee kunt nemen, zorgt voor een sfeer vrije, niet oordelende sfeer. Seks bij CJ’s is even prima als het buffet, maar het zou allemaal wat spicier kunnen.

Het eten in seksclubs varieert heel erg in kwaliteit, maar het buffet is altijd de ultieme safe space. Als je mond vol zit met zoute pinda’s, past daar niet ook nog een penis bij. Als je even een pauze wilt van al dat hitsige gepraat, is er niets beters dan je gezicht volproppen met chipjes.

Tijdens mijn ontdekkingstocht langs deze hedonistische plekken heb ik geleerd dat mijn flamoes en mijn maag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze zijn één. En ze kunnen allebei nogal kieskeurig zijn.

